Oggi confronto su cosa vuol dire essere stranieri

Oggi alle 18.30 al Chiosko Savelli si terrà l’evento pubblico ‘Storie di cittadinanza’. Interverranno il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, l’assessora ai servizi per la persona Carmelina Labruzzo, l’assessora alle politiche delle differenze Giorgia Macrelli, la segretaria generale di Cgil Maria Giorgini (nella foto) e la fondatrice di Volti Italiani Victoria Karam. Sarà affrontato il tema: "Cosa significa vivere da ‘straniero’ nelle comunità in cui lavori, nelle scuole che frequenti, per le strade della città che ami? In Italia servono 10 anni di residenza per chiedere la cittadinanza: è tra i limiti più rigidi in Europa". Uno dei quesiti referendari dell’8-9 giugno mira a ridurre da 10 a 5 anni questo periodo.