Operatori turistici da Spagna e Canada. Viaggi organizzati da tutto il mondo

Cinque tour operator provenienti da Spagna, Repubblica Ceca, Polonia, Austria e Canada, sono stati ospitati a Cesena per promuovere e valorizzare il territorio con pacchetti turistici internazionali. Gli ospiti, accolti dall’assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari, dall’ufficio Iat e dal dirigente del settore comunale Matteo Gaggi, hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino le eccellenze storiche e culturali della città, senza trascurare i sapori e le tradizioni di questa terra.

I tour operator hanno visitato Villa Silvia, con i musei ‘Musicalia’ e ‘Carducciano’, allestiti nelle sale della dimora settecentesca di Lizzano. Immancabile la passeggiata nel centro storico, alla scoperta della Rocca Malatestiana, e la visita alla Biblioteca Malatestiana.

"I buyer che abbiamo accolto – commenta l’assessore Plumari – sono rimasti affascinati dal patrimonio culturale e storico di Cesena, ma anche dalla sinergia costruita negli ultimi anni tra i diversi territori della vallata del Savio. È fondamentale offrire ai viaggiatori proposte integrate che valorizzino non solo la città ma l’intero comprensorio, collegato alla riviera e a importanti centri come Ravenna, Forlì e Rimini. L’incontro con i tour operator rappresenta infatti un passo importante per consolidare la visibilità internazionale di Cesena, favorendo allo stesso tempo l’accesso delle imprese locali a un mercato turistico più ampio".