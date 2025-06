Paola Minaccioni inaugura ’Elsinore. Attori al castello’

Paola Minaccioni apre il suo tour estivo a Gatteo con il monologo ’La vita è bella? No, è un tipo’, primo appuntamento della rassegna "Elsinore. Attori al Castello". Giovedì alle 21.30, sul palco del castello malatestiano di Gatteo, l’attrice comica porta in scena uno spettacolo ironico e disincantato che racconta la vita per quella che è: imperfetta, piena di errori, inciampi, desideri e risalite. Una riflessione divertente e pungente sull’esistenza, che non sempre è bella, ma di certo è "un tipo". Tra disgrazie e sorprese, momenti tragicomici e verità quotidiane, lo spettacolo è un invito a riderci sopra. Perché se tutto filasse liscio, che gusto ci sarebbe? Paola Minaccioni, volto noto del cinema, della tv e voce di Radio2, è stata premiata con il Globo d’Oro nel 2012, il Nastro d’Argento nel 2014, il Premio Anna Magnani nel 2021 e il Premio Nino Manfredi nel 2023. Biglietti disponibili su www.liveticket.it. Info: 370 3685093 dalle 16 alle 19, spettatore@sillaba.org