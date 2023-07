Postiglione confermato al linguistico

L’Ufficio scolastico regionale ha reso note le conferme e i mutamenti di incarico dei dirigenti per l’anno scolastico 2023-24, il cui mandato triennale è in scadenza a fine agosto. L’unica novità alla guida degli Istituti di Cesena e comprensorio è il passaggio di Francesco Postiglione dall’Istituto ‘Pascal-Comandini’ al liceo linguistico ‘Alpi’, di cui era già reggente dal marzo scorso in sostituzione di Valentina Biguzzi (volata in Australia per ricoprire il ruolo di responsabile dell’Ufficio scuola e cultura all’Ambasciata d’Italia a Canberra). Postiglione, 48 anni e laureato in Filosofia, ha iniziato la sua carriera di preside nel settembre 2012 all’Istituto tecnologico ‘Pascal’ dove si è occupato - cinque anni dopo - della fusione in un’unica segreteria didattica con il Professionale per l’industria e l’artigianato ‘Comandini’. Nelle prossime settimane si saprà chi prenderà le redini della scuola, dove potrebbe rimanere ancora Postiglione, questa volta in qualità di reggente. Confermato poi l’incarico a Monia Baravelli, 47 anni, al Quinto Circolo didattico che comprende le scuole primarie ‘Munari’, ‘Collodi’, ‘Rodari’, ‘San Giorgio’ e quelle dell’infanzia ‘Il Giardino e il Giardinetto’, ‘L’Aquilone’ e ‘L’Arcobaleno’. E a Cesenatico sarà sempre Saverio Gallizzi, 46 anni, a dirigere il Secondo Circolo didattico, cui afferiscono i plessi delle materne di Bagnarola, Sala, Villamarina, e le elementari di Sala, Villalta e Villamarina.

f.s.