Primato della cesenate FlashStart. Filtro di navigazione più veloce

L’azienda cesenate FlashStart, specializzata in soluzioni per la protezione della navigazione, realizza il filtro per la navigazione sicura al riparo da malware e contenuti indesiderati più veloce al mondo secondo il servizio indipendente DNSperf. Il servizio FlashStart per il filtraggio della navigazione fornisce una protezione completa a reti e dati contro gli attacchi informatici veicolati attraverso siti infetti. FlashStart realizza un DNS Content Filter, ovvero un servizio che esegue un controllo tramite protocollo DNS del sito di cui si richiede l’accesso. In questo modo, il filtro risulta il più efficace perché la verifica viene effettuata direttamente sull’indirizzo IP del server che ospita il sito e non sul nome di dominio o sui contenuti di una pagina, che possono facilmente trarre in inganno. Il motore di FlashStart, inoltre, fa largo uso di AI e machine learning per l’individuazione e la classificazione dei domini sospetti. Il DNS resolver di FlashStart – considerato da DNSperf il più veloce al mondo per il secondo mese consecutivo – non solo offre bassissimi tempi di risposta, incidendo minimamente sulla latenza e risultando praticamente trasparente all’utente, ma garantisce anche una affidabilità pari a 99,999999%. Il servizio DNSperf, benchmark indipendente di importanza globale, esegue i test ogni minuto da oltre 400 sedi nel mondo. n un timeout di un secondo.

Nel corso degli ultimi due anni, l’azienda ha registrato una crescita notevole in tutto il mondo (+71,43% di incremento di fatturato dal 2023 al 2024), anche grazie agli accordi stretti con realtà primarie negli Usa e diversi Internet Service Provider, MSP (Managed Service Provider) e rivenditori che desiderano fornire ai propri clienti un valido strumento per la protezione della navigazione.