Primo assaggio d’autunno. Aria fredda dall’Islanda

Il primo assaggio dell’autunno dopo un’estate caldissima e afosa. É allerta gialla per le previsioni meteo nella giornata di oggi. Già dalle prime ore del giorno sono previsti temporali di forte intensità con possibili danni associati. L’allerta è stata diramata dalla Regione Emilia-Romagna e prevede venti di burrasca moderata (tra 62 km/h e 74 km/h) con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore, in particolare nelle zone montane.

"Arriva un fronte di maltempo direttamente dal Nord Europa – dice Nikos Chiodetto, meteorologo di 3bMeteo – una perturbazione che sarà seguita da aria fredda dall’Islanda. Le temperature caleranno di 9-10 gradi a partire da oggi e domani e ci saranno piogge e rovesci anche nel Cesenate. Le temperature attese nel weekend possono scendere fino a 10 gradi la minima e le massime si attesteranno sui 23-24 gradi. Sabato e domenica tornerà il sole ma è atteso un weekend di bel tempo con temperature di 5-6 gradi sotto la media stagionale. La vera estate che abbiamo conosciuto, e cioè un’estate molto calda, è finita. I modelli meteo ci fanno vedere che la prossima settimana avremo correnti più fresche anche se non mancheranno le belle giornate".

Un netto cambiamento del tempo dopo le calde giornate che ci hanno accompagnato durante l’estate. È prevista infatti, secondo 3bMeteo, una massa d’aria fredda, insolita per il periodo che dopo aver attraversato molte Nazioni, raggiungerà l’Italia decretando la fine dell’estate. Le precipitazioni, a tratti anche intense, interesseranno molte regioni d’Italia e non risparmieranno la nostra zona, fino a estendersi al Sud Italia. I fenomeni che si presenteranno anche sotto forma di temporale, saranno accompagnati da un rinforzo dei venti, con raffiche di Tramontana e Maestrale. I mari saranno molto mossi e agitati, specialmente lungo le coste adriatiche. Oltre alle piogge l’aria fredda in arrivo determinerà un abbassamento delle temperature portando un clima decisamente autunnale.

"Questa situazione – continua Nikos Chiodetto – oltre ad interrompere mesi di caldo anomalo, va in controtendenza rispetto ai mesi di settembre degli ultimi anni, che spesso si sono caratterizzati per temperature più elevate".