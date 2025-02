Quindicenne rapinato per una catenina in stazione a Cesena: arrestati aggressore e complice

Cesena, 1 febbraio 2025 – Si sono aperte le porte del carcere per uno dei due uomini che martedì avevano rapinato un quindicenne in stazione, con l’intento di rubargli la catenina che portava al collo. Per l’altro, suo complice, è invece stata disposta la misura degli arresti domiciliari. La tempestività della richiesta di aiuto e il rapido intervento della polizia hanno in effetti permesso di identificare immediatamente i presunti responsabili di quanto accaduto e allo stesso tempo di recuperare il maltolto per poi restituirlo al legittimo proprietario.

Rapina nella zona della stazione ferroviaria

I fatti si erano verificati nell’area quotidianamente frequentata da migliaia di studenti, che in questa occasione si è confermata un nervo scoperto in termini di sicurezza – anche – per i giovanissimi frequentatori. Può ben dirlo il quindicenne che martedì camminava portando al collo una catenina, che non è passata inosservata a due persone in quel momento presenti appunto nella zona della stazione ferroviaria. Questi lo hanno raggiunto, rivolgendosi bruscamente a lui e chiedendo se ciò che indossava fosse d’oro.

Il ragazzino, legittimamente spaventato, d’istinto si è portato una mano al collo nel gesto di provare a proteggere la catenina. Il tentativo è però stato vano, perché i due gli hanno immobilizzato il braccio, strappandogli poi con forza l’oggetto sul quale era caduta la loro attenzione. Subito dopo si sono allontanati.

Il quindicenne ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine

Il quindicenne è fortunatamente riuscito a mantenersi lucido, avendo la prontezza di chiedere subito aiuto alle forze dell’ordine. Nonostante il momento di forte tensione, ha fornito una precisa descrizione delle due persone che lo avevano derubato e con quella gli uomini del commissariato di polizia di Cesena, immediatamente intervenuti in zona, sono riusciti a individuare nel giro di brevissimo tempo i presunti responsabili del gesto, due persone che tentavano di passare inosservate nascondendosi tra le auto in sosta. L’escamotage non ha però funzionato e i due, dopo essere stati individuati, sono stati fermati.

Uno di loro, in particolare, è stato trovato in possesso della catenina appena sottratta al giovane. Si tratta di due persone di origine straniera, già note alle forze dell’ordine in relazione a diversi reati contro il patrimonio. Il giudice ha disposto per uno dei due la misura cautelare della custodia in carcere mentre per l'altro è scattata quella degli arresti domiciliari.