Righi apre il capitale a un fondo: "Ci aiuterà a crescere più in fretta e ad allargare gli orizzonti"

Righi Elettroservizi, la più importante delle società del Gruppo Righi che ha sede principale nella zona industriale di Bora di Mercato Saraceno e altri insediamenti a Parma e Bologna, ha aperto il proprio capitale al fondo d’investimenti F&P Equity Partners che ne ha acquisito il 65%. L’azienda nata nel 1991 nella Valle del Savio per iniziativa di due fratelli e due cugini, opera nel settore dell’automazione industriale e delle energie rinnovabili; nel 2023 chiuderà il bilancio con un valore della produzione di circa 82,5 milioni e un ebitda (utili più ammortamenti) di 15,1 milioni (18,5%). La valutazione data all’azienda è di qualche punto percentuale superiore al fatturato. La struttura aziendale sarà mantenuta per cinque anni con nuovi innesti in corso di definizione.

F&P Equity Partners nasce a Milano nel 2023 come evoluzione di F&P4BIZ dalla quale eredita esperienze, competenze, network e portafoglio investimenti. Nata su iniziativa di Guglielmo Fiocchi, Maurizio Perroni, Andrea Lovato e dello studio professionale RTZ, F&P Equity Partners è una società indipendente focalizzata in particolare sul club deal, cioè sull’investimento realizzato da un gruppo di impreditori per favorire la crescita di un’azienda. Infatti, a supporto dei piani di crescita, è previsto che i soci di F&P Equity Partners integrino le proprie competenze industriali, finanziarie e manageriali con quelle già presenti in azienda.

Obiettivi dell’operazione di F&P Equity Partners e della famiglia Righi sono l’accelerazione dello sviluppo delle attività aziendali, anche con operazioni di acquisizioni e fusioni, e la crescita sui mercati internazionali. Sono già in corso trattative per l’acquisizione di un paio di aziende che operano nel settore dell’automazione industriale.

"Questa operazione apre alla nostra azienda, che è in costante crescita, interessanti e concrete prospettive di accelerazione per un ulteriore sviluppo – sottolinea Mauro Righi, co-fondatore e presidente di Righi Elettroservizi –. Il nuovo assetto societario e le competenze del team di F&P Equity Partners ci mettono nella condizione di cogliere le numerose opportunità offerte dai nostri settori di attività, che sono in continua evoluzione sia sotto il punto di vista delle tecnologie sia delle dinamiche di mercato".

"Righi Elettroservizi – commentano i soci e fondatori di F&P Equity Partners Guglielmo Fiocchi, Maurizio Perroni e Andrea Lovato – è uno di quei gioielli dell’industria italiana poco conosciuti, al di fuori dei settori di riferimento, ma di grandissimo valore strategico, inserita nel tessuto economico nazionale con un ruolo da protagonista che è destinato a crescere . Oltre le vaste e innovative competenze tecnico-ingegneristiche, uno degli elementi distintivi e vincenti di Righi Elettroservizi è il modello di business integrato e sinergico incentrato su due attività molto connesse tra loro come quelle legate all’automazione industriale e alla produzione di energie rinnovabili. Tale modello ha dato vita già a numerose storie di aziende di successo che stanno facendo scuola come modelli di efficienza e sostenibilità, a dimostrazione che si può fare business in piena coerenza con i valori ESG (investimenti che tengono conto di tre aspetti principali: economico-finanziario, ambientale e sociale) che è uno dei principi fondanti di F&P Equity Partners".