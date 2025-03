San Patrizio, una tradizione anche in Romagna

Tutto esaurito a Cesenatico al Mamy’s Pub che ha organizzato il St. Patrick’s Day domenica con il gruppo musicale "Fuori Servizio" e lunedì il bis con il gruppo "Acdc Show Experience" e piatti irlandesi. Sono stati più di cinquanta i partecipanti alla festa residenti nei comuni della Valle del Rubicone. Lunedì è stato festeggiato anche il 20° anno di gemellaggio con il ‘John Kavanagh’ detto ‘Gravediggers’ che è uno dei pub più antichi dell’intera Irlanda e l’unico rimasto alla stessa famiglia nel corso del tempo dal lontano 1833. Dicono i titolari del Mamy’s pub: "Abbiamo iniziato questa festa 20 anni fa e, ai tempi, in Italia non era conosciuta. Noi siamo stati i primi e abbiamo ottenuto un grande successo, inaspettato, trascinati dalla musica dal vivo e dalla birra rigorosamente Guinness. Ma anche in Irlanda la festa ha origini moderne in quanto fino al 1970 i pub erano chiusi per legge, perchè si doveva rispettare il santo e non bere".

Ermanno Pasolini