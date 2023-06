San Piero in Bagno, lungo fine settimana religioso tra feste e processione del SS.mo Crocefisso

Un lungo fine settimana religioso prenderà il via a San Piero oggi, nella ricorrenza della festività dei Sant Pietro e Paolo, con la Festa del Patrono, San Pietro, e si concluderà domenica 2 luglio con la Festa del SS.mo Crocefisso, che ricorre sempre la prima domenica di luglio. Questo il programma religioso di oggi giovedì 29 giugno, Festa Patronale: alle 8 e alle 11 celebrazione della santa messa presieduta dal parroco Don Rudy Tonelli. Il pomeriggio, alle 18, santa messa solenne in suffragio dei parroci defunti, animata dalla corale parrocchiale. A seguire ci sarà il momento di fratellanza e amicizia con la piacevole pausa per la cena a base di schiaccine fritte e una coinvolgente serata musicale con Luca Marianini Black Lemon Trio.

Inoltre, oggi, domani venerdì e sabato, la mattina alle 8, si terrà il triduo religioso preparatorio per la solennità del SS.mo Crocifisso. E domenica 2 luglio, solennità appunto del SS.mo Crocifisso, la sera alle 20 celebrazione della santa messa presieduta dal vescovo diocesano, monsignor Douglas Regattieri.

Al termine si svolgerà la solenne processione per le vie di San Piero con la Sacra Immagine del Crocifisso, poi omelia pronunciata nel Sagrato della chiesa parrocchiale e benedizione finale. Al termine delle funzioni religiose, avrà luogo la tradizionale "Lotteria del Dolce" Il programma delle festività è promosso dalla Società San Pietro di S.Piero, col patrocinio del Comune di Bagno di Romagna, e la collaborazione dell’Associazione Il Faro di Corzano.

Gilberto Mosconi