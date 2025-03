Scuole di montagna, via libera alle risorse

La scuola di qualità anche in montagna. Il diritto all’istruzione è universale. Sostenere il diritto allo studio anche nei territori più fragili e garantire che servizi fondamentali come la scuola non solo restino attivi, ma vengano potenziati: con l’approvazione delle candidature dell’ultima finestra prevista per partecipare, si è chiuso il bando regionale destinato a sostenere e finanziare le pluriclassi nelle scuole primarie di montagna. La giunta regionale, grazie all’impegno, in particolare, degli assessori regionali Isabella Conti e Davide Baruffi ha dato il via libera al 100% delle domande presentate per l’anno scolastico 2024/2025.

Lo comunica il consigliere regionale Daniele Valbonesi, che poi prosegue: "Complessivamente, saranno 104 le pluriclassi che potranno contare su risorse destinate a progetti innovativi, coinvolgendo 44 territori montani. In totale, per l’anno scolastico in corso, vengono assegnati quasi 700.000 euro provenienti dal Fondo Sociale Europeo Plus. Le scuole nei territori montani non devono essere viste come realtà marginali, ma come presidi fondamentali per la comunità. Il nostro obiettivo è contrastare lo spopolamento e incentivare le famiglie a rimanere o trasferirsi in questi territori, offrendo loro servizi di qualità".

Alla Provincia di Forlì-Cesena destinati 100.000 euro, ripartiti fra otto Comuni: Portico e San Benedetto, Dovadola, Premilcuore, Tredozio nel Forlivese. Nel Cesenate: a Sogliano presente una pluriclasse 8.500 euro, Verghereto 4 pluriclassi 28.500 euro, Sarsina 2 pluriclassi 11.500 euro, Mercato Saraceno 2 pluriclassi 11.500 euro.

gi. mo.