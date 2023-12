Si scatena un incendio in un capannone

Allarme ieri nel primo pomeriggio per un incendio che si è sviluppato in un’azienda nella zona artigianale di Torre del Moro. Un’alta colonna di fumo nero si è alzata dallo stabilimento attorno alle 14.30 e subito l’allarme è rimbalzato alla centrale operativa dei vigili del fuoco. Sono state mobilitate quattro squadre di pronto intervento dei pompieri provenientidal Distaccamento di Cesena, di Bagno di Romagna e dalla sede centrale di Forlì. Le squadre giunte sul posto sono entrate nel capannone saturato dal fumo denso e hanno circoscritto l’incendio per poi spegnerlo definitivamente. Non ci sono state conseguenze per le persone all’interno dello stabilimento. Nel giro di poche ore i vigili del fuoco hanno ripristinato le condizioni di sicurezza. Sono in corso accertamenti per individuare le cause dell’incendio.