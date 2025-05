Sindaco Cangini in visita all’asilo

Il sindaco di Sarsina, Enrico Cangini, ha fatto visita all’asilo statale di Sarsina. "Ho risposto con piacere all’invito del corpo docente – afferma il primo cittadino di Sarsina –. Si è trattato di un incontro prezioso, che ha permesso di condividere momenti di dialogo con insegnanti, personale educativo e, soprattutto, con i piccoli alunni, sempre pieni di entusiasmo e curiosità". "Durante la visita – aggiunge Cangini- si è parlato delle attività didattiche in corso, delle esigenze della struttura e delle progettualità future. L’amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel sostenere l’educazione e il benessere dei più piccoli, riconoscendo il ruolo fondamentale che la scuola dell’infanzia svolge per la crescita della comunità. Un sentito ringraziamento alle insegnanti per il loro costante lavoro".