Tentata estorsione: "Hai toccato il seno alla mia fidanzata: paga o ti denuncio"

Un trentacinquenne di Cesena dovrà rispondere di tentata estorsione davanti al giudice del tribunale di Forlì. Ieri all’udienza preliminare, dove l’uomo era difeso dall’avvocato Raffaele Pacifico, sono stati ripercorsi i fatti. Era la primavera del 2023, esattamente il mese di maggio. Una sera, il 35enne finito accusato di tentata estorsione, e la sua fidanzata (anch’essa di Cesena) si trovavano in un ristorante nelle colline cesenati per una cena romantica. Ma qualcosa ha destabilizzato la compagna del 35enne, tanto da provocare delle serie conseguenze.

Durante la cena la donna ha detto che andava fuori dal ristorante per fumare una sigaretta, dato che nel locale ovviamente non era consentito il fumo. Sono passati solo pochi minuti, forse una decina o poco più, e la donna è rientrata nel locale pieno di gente. Ma da quel momento la serata ha preso una brutta piega. La ragazza era agitata. Il fidanzato, premuroso, ha chiesto alla compagna cosa fosse successo per provocare quel repentino cambio d’umore. Dopo qualche tentennamento, e solo una volta rientrata a casa, la ragazza si è lasciata andare a un racconto senza filtri.

La donna 30enne ha detto che, mentre si trovava fuori dal locale a fumare una sigaretta, sarebbe stata avvicinata da un cameriere sui 60 anni. Il lavoratore, sempre secondo il racconto della 30enne, le avrebbe fatto degli apprezzamenti piuttosto insistenti sul suo aspetto e, a dire della giovane, le avrebbe toccato il seno. Il fidanzato, incredulo, non ha perso un momento. Ha chiamato il ristorante e ha chiesto e ottenuto il numero di telefono del cameriere. E’ iniziata così una serie di telefonate e tentativi di trovare un accordo che sono sfociati nell’udienza di ieri mattina in tribunale.

Il fidanzato della ragazza ha accusato di violenza sessuale il cameriere, che ha negato ogni cosa. Il 35enne, che credeva alla versione raccontata dalla fidanzata, ha chiesto al cameriere di "risarcire il danno" alla giovane, altrimenti lo avrebbe denunciato per violenza sessuale. E così che è partita la denuncia per tentata estorsione nei confronti del 35enne di Cesena da parte del cameriere del ristorante. All’udienza preliminare di ieri nessuno si è costituito parte civile ma il procedimento è andato avanti perché il reato è procedibile d’ufficio. L’avvocato Raffaele Pacifico ha chiesto al giudice il giudizio abbreviato condizionato all’audizione della fidanzata dell’imputato. Processo rinviato a maggio.