Traguardo delle nozze di diamante. Festa per Guerrino e Gigliola

Venerdì scorso hanno festeggiato con familiari, parenti e amici i 60 anni di matrimonio Guerrino Berardi e Gigliola Bisacchi di San Mauro Pascoli. E il ricordo è andato a quel 13 giugno 1965 quando si sposarono nella chiesa parrocchiale con rito celebrato da don Luigi Reggiani (testimoni Gilberto Marconi e Mario Bisacchi). In seguito il pranzo nuziale in casa con i familiari e l’allora sindaco sammaurese Oderzo Castagnoli. Poi la partenza per il viaggio di nozze in treno, da Savignano con destinazione Cortina e la Val Pusteria. Due figli (Patrizia e Andrea) e una nipote hanno reso molto felice la loro esistenza trascorsa per quasi 60 anni nella gestione del Bar Berardi (ex Bar Bott) vicino al campo sportivo. Guerrino è anche poeta dialettale e alcune sue poesie e zirudelle campeggiano in bacheche nel piazzale del bar dove è stata organizzato l’anniversario. "Abbiamo sempre avuto buona salute – dicono i festeggiati in splendida forma – ma anche tanta pazienza e costanza, in mezzo agli inevitabili alti e bassi della vita familiare e lavorativa; bisogna smussare gli angoli e limare gli spigoli e tanto affetto; questa è la ricetta per un lungo e sereno matrimonio".