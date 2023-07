Tromba d’aria a Cesenatico, devastato il Bagno Bianconero: volano lettini e pedalò

Cesenatico (Cesena), 4 luglio 2023 Una piccola quanto devastante tromba d’aria, la notte scorsa ha causato dei danni al Bagno Bianconero sulla spiaggia di Cesenatico centro Levante.

Tromba d'aria a Cesenatico: i danni al Bagno Bianconero

È accaduto attorno alle 3, quando la furia di un vortice proveniente dal mare si è concentrata su questa spiaggia, facendo letteralmente volare i pedalò posizionati a ridosso della prima fila di ombrelloni, parecchi lettini e altre attrezzature di spiaggia, tra cui una ventina di ombrelloni piegati e inutilizzabili, mentre diversi paletti sono stati spezzati.

Il fenomeno è stato circoscritto in un fronte di circa cento metri e fortunatamente non ci sono state persone ferite, in quanto al momento del disastro nessuno era presente in questo tratto di arenile.

La tromba d’aria ha anche danneggiato una parte del Bagno Torino. I proprietari del Bagno Bianconero si sono subito messi al lavoro per riparare i danni e già nella mattinata di oggi, la spiaggia è stata interamente sistemata.