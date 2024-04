Ufficiale: il 29 aprile ci sarà il sorteggio

Lunedì 29 aprile la Lega di Serie C effettuerà il sorteggio per definire il calendario della 24’ edizione della Supercoppa di C che il 5, 12 e 19 maggio vedrà impegnate le vincenti dei tre gironi: Mantova, Cesena e Juve Stabia. I virgiliani e i campani hanno ottenuto la B matematica con tre giornate di anticipo, il Cesena con quattro e ora con 92 punti va a caccia del record assoluto di punti (96) ottenuto dal Catanzaro l’anno scorso.

In questo triangolare per la Supercoppa ogni squadra disputerà un incontro in casa e uno fuori con calendario da definire. Il detentore del trofeo è il Catanzaro, la stagione precedente era stato vinto dal Modena. Tale iniziativa è in atto dal 2000 e fino al 2014 era disputata tra due formazioni, dal 2015 tra tre. Novara, Spezia e Modena detengono il record con due successi a testa in tale torneo.