Un Carnevale al parco tra torte in faccia e giochi

Il Parco Manzoni, in collaborazione con l’associazione culturale "La Magica Notte", ha organizzato una grande Festa di Carnevale, che si terrà domenica pomeriggio a partire dalle 15.30, con il motto "Carnevale… perché ogni gioco vale!". Per bambini e ragazzi saranno proposti tanti giochi, tra cui "Che pesca!", "La torta in faccia", "Fai centro", "Abbatti i barattoli", "Ping pong cup", "Lancio del cerchietto" e molti altri. Potrete gustare zucchero filato, pop corn e le immancabili chiacchiere e castagnole di Carnevale, che sono i dolci tipici della festa. L’iniziativa è aperta a tutte le famiglie, che hanno l’opportunità di trascorrere una piacevole giornata in uno spazio ampio, sia all’esterno che all’interno del Parco Manzoni. Per partecipare occorre acquista dei gettoni e una parte consistente dell’incasso sarà devoluta dai volontari in beneficenza, come ci spiegala presidente Lara Fanti di "La Magica Notte" che è molto attiva sul territorio: "Con le nostre iniziative sosteniamo le scuole, in base alle richieste proposte dal Primo Circolo didattico di Cesenatico, come ad esempio Progetto Lettura che abbiamo finanziato lo scorso dicembre; è probabile che i fondi vadano in questo o altri progetti del Primo Circolo. La nostra prima mission è sempre rispondere alle necessità scolastiche del territorio, che è poi il motivo per cui siamo nati. In questo progetto, come in altri, sono state fondamentali le donne dell’associazione, Sabrina, Samantha, Elisabetta, Orietta e Francesca". Quella di domenica si annuncia come una grande festa e, al termine del pomeriggio, tutti i partecipanti saranno impegnati nel gioco della "Pignatta Arcobaleno".

g.m.