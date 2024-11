Cesena, il ’tesoro’ nascosto del nipote: un chilo di droga a casa dei nonni

Cesena, 5 novembre 2024 – E’ stato trovato con più di un chilo di marijuana pronta per essere venduta sul mercato. Arrestato dalla Polizia di Cesena un uomo di 40 anni residente a Cesena, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Ma quello che è più curioso e sconcertante è che alcune dosi di marijuana le aveva addosso, altre a casa sua e la quantità maggiore, quasi un chilo, si trovava nel garage dei nonni che, ignari di tutto, avevano custodito, a loro insaputa, il “tesoretto” del nipote.

Nei giorni scorsi gli agenti del commissariato di Cesena, dopo una minuziosa e continua attività di Polizia Giudiziaria, hanno arrestato un cesenate nato nel 1984, che fra l’altro ha già diversi precedenti specifici e quindi è ben conosciuto dalle forze dell’ordine, per il reato di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo infatti, dopo un’attenta attività di monitoraggio, è stato inizialmente sottoposto a un controllo di polizia, al seguito del quale gli veniva rinvenuta addosso della sostanza stupefacente, di tipo marijuana, che però lui ha subito riferito agli agenti che era destinata all’uso personale.

Ma gli agenti della Polizia di Stato hanno voluto vederci più chiaro e non si sono fermati. A seguito di questo primo controllo gli investigatori hanno proceduto alla perquisizione domiciliare all’indirizzo dove lo stesso risiedeva ed è proprio all’interno dello stabile che la Polizia ha rinvenuto un vero e proprio laboratorio finalizzato all’impacchettamento della sostanza prima di essere venduta.

Nell’appartamento venivano, infatti, trovate diverse confezioni sottovuoto contenenti della marijuana essiccata, alcuni sacchetti trasparenti per la conservazione delle dosi, un bilancino di precisione e un macchinario per l’impacchettamento e il sotto-vuoto. Aveva di tutto e non gli mancava nulla.

Poi è stata eseguita una seconda perquisizione domiciliare presso l’indirizzo dove il 40enne cesenate era stato visto più volte uscire e che si rivelava essere il domicilio dei suoi nonni. I poliziotti non si sono fermati e l’attività ha consentito loro di rinvenire all’interno del garage un cartone contenente dell’infiorescenza di piante di marijuana, per un peso pari circa 990 grammi. A questo punto le prove erano talmente tante che i poliziotti, all’esito dell’attività, hanno proceduto all’arresto del 40enne cesenate per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e al sequestro di tutta la sostanza stupefacente rinvenuta, per un totale di un 1,17 kg di marijuana, oltre che del materiale connesso all’attività di produzione. Nella mattinata di sabato 2 novembre il giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto.