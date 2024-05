Un tuffo nel passato con Cafè Racer Day

La riviera questo fine settimana rievoca gli anni gloriosi delle corse cittadine, quell’indimenticabile periodo compreso tra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’70, quando anche sul lungomare di Cesenatico correvano i grandi campioni, che partivano a razzo dallo start posizionato davanti al grattacielo e facevano letteralmente impazzire gli appassionati delle due ruote a motore. Erano gli anni dei manubri a trapezio, niente centraline elettroniche, tanto gas, olio di ricino, cuore e coraggio. Da parecchi anni in Italia le corse cittadine sono vietate per motivi di sicurezza, ma sono tanti gli appassionati, anche giovani, delle vecchie moto da corsa e delle moto in stile Cafè Racer, di ieri e di oggi. Il Cafè degli artisti, storico ritrovo di biker e rockettari, per un fine settimana ha voluto far ritornare quegli anni, organizzando il Cafè Racer Day, una iniziativa patrocinata dal Comune e allestita assieme al mitico Gas Racing Team Molinella, specializzato nella gestione di questi eventi. Il primo appuntamento è questa sera, per una grande festa al Cafè degli Artisti e un primo ritrovo, il concerto della rock ‘n’ roll band "Howlin Lou", e a seguire il dj set di Houston. Domenica si tiene la giornata clou, a partire dalle 10 del mattino, per una rievocazione storica del circuito cittadino, sul lungomare viale Carducci che si protrarrà durante l’intero arco della giornata sino al tardo pomeriggio, con la sfilata di vecchie moto in un breve tragitto allestito in sicurezza; anche in questa giornata sarà dato spazio alla musica live, esibizioni e a seguire la benedizione delle moto, le premiazioni degli esemplari più belli ed altre iniziative di intrattenimento. In mattinata si terrà la prima parte della rievocazione, con manche divise in cilindrate dalla 50cc alla 500cc e classe Special; poi sarà il momento dei grandi campioni del passato in pista. Saranno ospitati ex piloti e sono previste sfilate di moto. Le premiazioni e i saluti si terranno alle 17. Oggi e domani la via Milano sarà chiusa al traffico per motivi di sicurezza e per consentire l’esposizione delle moto d’epoca, nel tratto compreso fra viale Carducci e viale Dei Mille. Per la sola giornata di domenica, sarà chiuso al traffico viale Carducci nel tratto compreso fra via Montello e viale Trento escluso, per non creare disagi alla viabilità. Il circuito di domenica prevede lo start in viale Carducci di fronte al Cafè degli Artisti, dove i padroni di casa Mario Magnani ed Elena Mantucci con il loro staff di fedelissimi hanno organizzato una festa unica. È possibile vedere liberamente la rievocazione e le sfilate dai marciapiedi del lungomare, con la partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

Giacomo Mascellani