Una ’zingara del cuore’ al salone del libro

La "Zingara del cuore", alias la poetessa di San Mauro Pascoli Caterina Tisselli è approdata a Torino. Si è aperta per lei, infatti, anche la prestigiosa cornice del Salone del Libro. Invitata dalla casa editrice Ibiskos Caterina ha presentato la raccolta di poesie nel cui titolo si riconosce la sua poetica fatta di slanci, sentimenti profondi che abbracciano il mondo e le sue contraddizioni tra amore e ricerca di esso in senso lato e in chiave umana. "Zingara del cuore" è la 18a raccolta di una poetessa dalla creatività inestinguibile dove la trasfigurazione poetica spesso fa rima con "cuore", sorgente ora argentina, ora appassionata o riflessiva, inquieta o intimamente raccolta, caratterizzata da una interiorità semplice ma luminosa. Questa nuova pubblicazione di Caterina Tisselli raccoglie 71 poesie inedite e la prefazione è curata da Nicola Baronti. Così si legge nella prefazione: "La nuova silloge della Tisselli è un’incisiva e acuta rappresentazione dell’anima che zingara nel mondo vaga, incalza, riflette, si sofferma, protende alla malinconia, trafitta dal dolore e dalla tristezza, diviene poesia fra le nostre mani. Libera dall’abito della vita, intrisa di fantasia, del silenzio diviene l’eco, perché non vi è nessuna / via d’uscita / per chi vive / dietro l’angolo della vita. Nell’anima si riflette la natura, con una serie di semplici, quanto efficaci metafore. La poesia è la chiave di lettura di leggi naturali e universali, all’origine della vita e dell’essenza delle cose, anche le più piccole, nelle quali si riconoscono complici le identità". "Ama - sembra dire in ogni verso la poetessa sammaurese -. Ama la natura, gli uomini, la vita. Solo così scoprirai il senso dell’essere umani". Un tema ricorrente che abbraccia il mondo e dal mondo è riabbracciata. Caterina Tisselli infatti sa accendere un rapporto intenso con i suoi lettori che sempre la seguono e apprezzano i suoi libri. "Zingara del cuore" ha ottenuto già diversi riconoscimenti e premi prestigiosi.

Elide Giordani