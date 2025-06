Viabilità e commercio. Le soluzioni sul tavolo

Situazione ancora precaria delle strade dopo l’alluviane di maggio 2023. Di questo e di altro si è parlato a Roncofreddo durante un incontro in Comune fra la sindaca Sara Bartolini e la Confcommercio rappresentata da Paolo Vangelista, responsabile dell’associazione per la Valle del Rubicone e Alessandro Bernabini presidente della Confcommercio di Roncofreddo.

La situazione dei parcheggi per disabili è precaria. Come pensate di risolverla?

"Ci sono segni rimasti dalla vecchia segnaletica a terra in via Battisti, però ci sono i segnali verticali. I parcheggi attualmente per portatori di handicap sono due. Faremo un ricalcolo del numero di quelli esistenti".

Manca un posto per il carico e scarico.

"Anche questo lo stiamo valutando ed esaminando cercando di trovare una soluzione che sia di buon senso, perchè un’area per carico e scarico per le varie attività porterebbe via almeno due posti auto e non risponderebbe alle esigenze delle varie attività".

Il mercato ambulante della domenica mattina è in crisi e domenica scorsa c’erano solo tre bancarelle.

"Questo succede nelle domeniche d’estate e quando nei vari comuni della Valle del Rubicone ci sono eventi e manifestazioni. Cercheremo di studiare il da farsi per rendere più appetibile il nostro mercato ambulante che solitamente ha una decina di banchi".

Dal 31 dicembre scorso Roncofreddo non ha più il forno e quello che c’era ha chiuso i battenti?

"Stiamo cercando qualcuno che abbia voglia di investirci, anche attraverso la gestione di cooperative".

Roncofreddo ha solo tre negozi chiusi in centro storico.

"Anche qui cerchiamo di invogliare qualcuno ad aprire un’attività a Roncofreddo. Ci serve l’aiuto delle associazini di categoria anche a livello provinciale e regionale. Del resto in centro abbiamo tutti i tipi di negozi che servono, una ventina, compresi bar, ristorante, banche, posta, farmacia, edicola, macello, frutta e verdura. Tutte i tipi di merceologie in 120 metri di lunghezza. Manca solo il forno come negozio di primaria importanza". E per le frane e strade?

"Le strade sono tutte transitabili. A Sorrivoli inizieranno a breve i lavori del secondo stralcio in via Rampa che è quella che mi dà preoccupazioni maggiori oltre a via Compagnia. Poi le strade vicinali i cui lavori inizieranno nelle prossime settimane. Via Garibaldi la provinciale che collega Roncofreddo alla frazione di Santa Paola, ora a senso unico alternato regolata da semaforo, verrà riaperta nei due sensi di marcia nel più breve tempo possibile. Poi un altro obiettivo è sistemare via Compagnia a Ciola Araldi dove ci sono aziende di sardi che quando piove rischiano di restare isolati. Purtroppo ci hanno ridotto i finanziamenti da oltre un milione di euro a 200mila solo per la progettazione".

Ermanno Pasolini