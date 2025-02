Viabilità e lavori, chiuso al traffico un tratto di via Mazzini

Occhio al cartello. Nella zona di Ponente, in via Mazzini, la dorsale che corre parallela alla linea ferroviaria, all’altezza del Camping Zadina, è cambiata temporaneamente la viabilità, con la chiusura al traffico di questo solo tratto di strada che si trova nella zona nord della città. Il provvedimento è stato assunto in relazione ai lavori sulla stessa linea ferroviaria da parte di Ferrovie dello Stato, che ha incaricato una ditta di effettuare delle manutenzioni straordinarie. La chiusura, delimitata da cartelli e transenne, è necessaria per consentire alle maestranze di lavorare in sicurezza e di garantire anche agli automobilisti la sicurezza. Da lunedì 10 febbraio, salvo contrattempi dell’ultima ora, dovrebbe essere instaurato il senso unico alternato.