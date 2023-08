Raoul Casadei, l’iniziativa: "Diecimila cd in regalo alle famiglie"

Sant’Angelo di Gatteo, 25 agosto 2023 – Diecimila cd di Raoul Casadei in regalo alle famiglie di Sant’Angelo di Gatteo direttamente nella cassetta della posta. L’idea la spiega Carolina Casadei, la maggiore dei tre figli di Raoul con Mirko leader dell’omonima orchestra che ha raccolto il testimone dal babbo scomparso il 13 marzo 2021 e Mirna arredatrice con decine di trasmissioni in Rai. Con loro mamma Pina moglie di Raoul.

Come è nata questa idea?

"Volevamo fare una sorpresa ai romagnoli. Stiamo sistemando l’archivio storico della carriera di Raoul. Abbiamo iniziato a digitalizzare manoscritti, registrazioni, interviste, video, fotografie. Il progetto è quello di allestire un museo che racconti la sua storia musicale e personale. Dato che il materiale sarà tutto trasformato in digitale faremo anche una specie di biblioteca storica online in modo che possa essere consultata da qualunque parte del mondo".

Quanti cd avete trovato?

"Circa 10.000 che erano stati stampati per un’operazione editoriale. Abbiamo pensato di fare un piccolo regalo ai romagnoli: far recapitare un cd nella cassetta della posta di tutte le case. Abbiamo immaginato le persone andare a ritirare la posta e trovare a sorpresa il sorriso di Raoul e un regalo in musica. Siamo certi che a lui sarebbe piaciuta molto questa iniziativa".

Un cd speciale?

"Sì perché oltre alle canzoni c’è la voce di Raoul che le racconta. Ci piaceva l’idea di far risentire ancora la sua voce calda e cordiale ai romagnoli che lui ha così tanto amato. Abbiamo iniziato dal Comune di Sant’Angelo di Gatteo, suo paese natale, per poi arrivare a Gatteo Mare e Cesenatico, i suoi due comuni di residenza. E ci piacerebbe passare anche da Cesena, quest’anno così messa alla prova dall’alluvione, per portare un po’ di allegria e positività".

E’ vero che state progettando la realizzazione di una statua?

"Sì, ci piacerebbe che fosse posizionata sul molo, con lui che suona la chitarra di fronte al mare. Ha fatto conoscere la Romagna in tutta Italia e nel mondo e ha contribuito alla promozione del turismo in Romagna fin dagli anni sessanta".

Altri progetti per ricordare Raoul?

"Fare intitolare a Raoul il viale Delle Nazioni. In quel viale ha sempre portato giornalisti, televisioni nazionali, rendendo il Recinto, come lo chiamava lui, un luogo di interesse nazionale. Per noi quel viale deve proprio portare il suo nome! Ora poi, in vista della possibile consacrazione del Liscio a Patrimonio dell’Unesco, si verrebbe a creare un centro d’attrattiva nazionale, perché il Liscio è sinonimo di Raoul Casadei.

Chi desidera il cd?

"Chi non avesse trovato il cd nella sua cassetta delle lettere può passare a ritirarlo, fino a esaurimento scorte, alla CasaDei Romagnoli nelle tre sedi: San Mauro Mare, Gatteo Mare e Valverde di Cesenatico sulla spiaggia".