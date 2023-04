A piedi in mezzo alla natura di Formignano

di Luca Ravaglia

Il modo migliore per scoprire un territorio è viverlo, attraversalo a piedi, camminando prima ancora che correndo, guardandosi intorno e assaporando ogni aspetto dell’ambiente, scattando foto e godendosi il momento. Perché in fin dei conti è la somma dei momenti che costruisce la qualità della vita. Con questo spirito Antonino Guadagnino, noto podista cesenate, ha organizzato per la mattina del Lunedì di Pasqua un evento podistico che si svolgerà nell’inconsueto scenario di Formignano. "E’ una zona meravigliosa – racconta – che ho scoperto per caso, recentemente. Parto dal presupposto che è un peccato vivere a due passi da luoghi da favola e non conoscerli e da qui rilancio: se l’ambiente non si scopre camminandoci in mezzo, come altro si dovrebbe fare?".

Dunque eccoci all’appuntamento alle porte, al quale Guadagnino lavora già da settimane, saggiando l’itinerario e realizzando pure la relativa segnaletica da collocare sul posto: "Il percorso è lungo 12 chilometri, da affrontare liberamente, con partenze a partire dalle 8, a discrezione dei partecipanti. Si potrà correre, certo, ma il suggerimento è quello di prendersi tutto il tempo necessario per immergersi pienamente nel contesto. Certo, non è una scampagnata, perché il tragitto non è breve e ci sono salite e falsipiani, ma il mio intento è quello di suggerire a tutti di mettere da parte l’orologio".

La partenza è fissata in corrispondenza del circolo ‘La Miniera’ e lungo il percorso sono state ricavate delle postazioni foto dalle quali scattare immagini che siano il più suggestive possibili, da presentare poi all’arrivo. "Il contesto aiuta – sorride Guadagnino – perché ci sono veri balconi sulla Romagna con tanto di sedie sulle quali fermarsi a riprendere fiato, intervallati da passaggi in piena natura e altri a ridosso di vecchi edifici, che espongono ancora oggi gli oggetti della tradizione del Novecento. Le foto più particolari verranno premiate, altri premi verranno sorteggiati e per tutti ci sarà la possibilità di approfittare dei punti risorto lungo il percorso forniti di prodotti rigorosamente locali".

Il costo di partecipazione è di 10 euro a testa. Le iscrizioni si apriranno dalle 7.30 di lunedì, a Formignano. "Non sarà un evento isolato – Guadagnino è già pronto ad alzare ancora l’asticella – intanto perché sono già stato contattato dalla comunità di Montecodruzzo che mi chiede di organizzare un appuntamento di questo genere anche nel loro territorio, cosa che mi appresto a fare con grande entusiasmo, e poi perché le idee che mi frullano in testa sono davvero tante. A ottobre ci sarà un grande evento a Cesena, ma in generale ho intenzione di rimboccarmi le maniche per presentare al meglio il nostro fazzoletto di Romagna. Lo faccio a modo mio, abbinando la passione per il movimento e il gusto di assaporare ogni istante. Qui e con questo spirito c’è davvero tutto quello che serve per godersi davvero la vita".