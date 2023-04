Cesena ko, la Juve vince 3-1

Come all’andata la Juventus ha vinto e come nell’andata il Cesena ha rimontato il primo svantaggio; le analogie finiscono qui visto che poi nella ripresa i torinesi sono andati in gol due volte negli ultimi minuti. La Juventus va avanti al 20’ con Mancini. Il Cesena pareggia al 31’ con Polli che beffa Vinarcik con un bel diagonale. Al 38’ Carlini è ad un passo dal gol ma Moruzzi respinge il colpo di testa. Al 67’ Anghele’ con un pallonetto fa 2-1 Juventus, poi al 90’ fissa il risultato sul 3-1. Venerdì 21 alle 14 al centro sportivo di Martorano il Cesena affronterà la Fiorentina.

r.d.