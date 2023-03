Ciofi, un salvataggio che vale un gol. Saber, qualità e strappi

Tozzo 6. Non è il vento del mare, è il vento del pericolo: Di Massimo, Petrella e Simonetti fanno sudare freddissimo. Il mirino sbagliato altrui, però, aiuta eccome. Molto sbrigativo con i piedi, pure troppo.

Ciofi 7. Un mattone possente sulla porta inviolata: appare all’ultimo secondo e ruba a Di Massimo l’idea del gol che già metteva radici. Intraprendente il giusto, soprattutto sicuro.

Prestia 6. Melchiorri gli fa il solletico, Spagnoli fa intravedere fantasmi: perde riferimenti e controllo della situazione. Metà ripresa con vuoti e sofferenze quasi sconosciute, infine provvidenziale nell’anticipare Mondonico.

Silvestri 7. Subito il peso sulle spalle di un giallo, ma Simonetti gli si tuffa addosso e non è mai e poi mai rigore. Più di clava che di fioretto, bada alla sostanza ed è una buonissima idea che funziona.

Adamo 5,5. Decisamente meno supersonico del solito, primo tempo in cui sonnecchia e per poco non combina una frittata con Brambilla. Poi più coinvolto e deciso, ma senza saette.

Albertini 6. Ha gamba, dopo il vantaggio torna utile nel far guadagnare tempo e metri.

Brambilla 6. A volte elegante nella gestione, in altre timido e dal compitino. Però il Cesena non può più fare a meno di lui e del suo ordine e fosforo (Bianchi ng).

De Rose 7. Un tiro non troppo deciso, eppure non va molto lontano dal colpo da biliardo in buca. Gestisce dall’alto di un’esperienza infinta volate e ritmi, leader vero.

Mercadante 5,5 (foto). Serata in cui la sciabola dell’arrembaggio, rimane nel fodero. Neppure troppo preciso al cross. Ma sulla sinistra, per questo finale di stagione, appare proprio quello dal volto più tosto.

Bumbu 6. Non dispiace, anzi. Qualche giocata dall’alto di un periodo dal pieno di fiducia. Però non ha quella marcia in più per dare una spallata alla gara. Saber 6,5. Sulla prestazione, nulla da dire: dona qualità e strappi, almeno fino a quando il motore regge forte. Con la foga del momento, probabilmente, lo avremmo fatto tutti di battere velocemente la rimessa. A freddo, però, forse penserà pure lui di aver fatto un torto non da poco. Furbata? Diciamo così...

Corazza 7. L’Ancona ha le occasioni più ghiotte, il Cesena nei 90’ è la squadra che ci ha creduto di più ed il Joker colpisce. Fumetto della stagione: sempre al posto giusto (Udoh ng).

S.Shpendi 6,5. Fuoco vivo, sempre acceso e fastidioso per tutta la difesa marchigiana. Di testa però grazia l’Ancona nel primo tempo, poi Perucchini è super nel volare.

C.Shpendi 7. I gemelli, talenti da abbracciare ogni giorno: assist al bacio ed il Cesena mette la freccia.

Gianluca Mariotti