Per una settimana Cesenatico si colora di Csi

Per una settimana a Cesenatico si sfidano 124 squadre giovanili di calcio, basket e volley, per contendersi ben venti titoli nazionali Csi. Nei campi sono impegnate squadre di calcio a 5, calcio a 7 e a 11, pallacanestro e pallavolo. Con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e con il sostegno di Apt Servizi Emilia-Romagna, i Campionati nazionali riservati alle formazioni ciessine delle categorie Under 18, Under 16, Under 14 e Under 13, muovono oltre 2000 persone, intorno al villaggio sportivo dell’Eurocamp, quartier generale della grande manifestazione. Fino a ieri sono stati messi in palio sei scudetti per squadre della categoria Allievi e sei scudetti nella categoria Juniores.

Saranno 236 le ragazze protagoniste nelle due categorie del volley, che vedrà impegnate 18 squadre. Doppia Final 4, invece, nei due tornei di finale nel volley maschile. Gli altri otto titoli usciranno dai campi di calcio a 7, pallacanestro, calcio a 5 e calcio a 11. Sui diversi campi ed impianti di gioco sparsi oltre che a Cesenatico nelle località vicine, tra Gatteo a Mare, Cervia, San Mauro Pascoli, Gambettola, Savignano sul Rubicone, San Giorgio, Sant’Angelo e Cesena al Palaippo, giocheranno squadre di 12 regioni italiane, tra cui Lombardia, Lazio, Piemonte, Emilia-Romagna, tutte con almeno cento finalisti portacolori.

Ieri c’è stato il passaggio di testimone nella rincorsa tricolore e da oggi i protagonisti saranno i più giovani 634 finalisti nei 7 Campionati nazionali per le squadre Ragazzi e nel campionato Under 13 femminile di pallavolo. Nelle sfide tricolori del primo weekend di luglio saranno rappresentati dalle 52 squadre qualificatesi, 32 comitati e 13 regioni italiane, che nell’ordine sono Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Basilicata, Campania, Sicilia, Veneto, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Abruzzo e Umbria. Nei Ragazzi, 6 squadre in corsa nel calcio a 11 e nel calcio a 7, nel basket e nella pallavolo mista. Sono 100 i direttori di gara del Csi che garantiranno il corretto svolgimento delle fasi finali dei campionati.

Giacomo Mascellani