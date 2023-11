Il bar ’Tazza d’Oro’ saluta e abbassa le serrande a Civitanova

Civitanova, 2 novemrbe 2023 – Giù la saracinesca del bar la Tazza d’Oro, il locale che per anni ha servito caffè, cappuccini e anche pranzi veloci all’interno dell’area del distributore di carburante della Esso, sulla statale Adriatica, nel quartiere di San Gabriele.

Sulla vetrina è comparso un cartello in cui è scritto ‘si avvisa la gentile clientela che dal 30 ottobre si conclude il nostro percorso lavorativo. Ringraziamo tutti, gli amici e i clienti, per l’affetto, l’amicizia e la continuità dimostrataci in questi 17 anni’. È firmato ‘lo staff della ’Tazza d’Oro’.

Il bar è stato un punto di riferimento per tanto tempo non solo per chi vive nel rione, ma anche per chi transitava in quella zona e lì si fermava per gustare un buon espresso e fare una pausa in attesa di rimettersi in macchina e ripartire. Dispiacere tra i clienti per la decisione presa dai gestori del locale che sommersi dall’affetto hanno via social inviato un messaggio affettuoso a tutti.

«Grazie di aver percorso con noi questo periodo lavorativo – si legge –, ma la scelta è stata studiata e consapevole. C’è un momento che alla vita devi dare una svolta e questo è il nostro momento. Vi ringraziamo per essere stati non solo clienti, ma una seconda famiglia e vi porteremo sempre nel cuore. Buon proseguimento di vita".