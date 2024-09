Civitanova, i commercianti entusiasti: “Serate dello shopping da ripetere”

Civitanova Marche, 27 agosto 2024 – “Tanta gente dai Comuni vicini, anche qualche turista, i commercianti sono soddisfatti di come sono andati i Mercoledì dello Shopping: un’iniziativa che continueremo a proporre”. Sono le parole della presidentessa dell’associazione dei commercianti civitanovesi Centriamo, Debora Pennesi, che fa un bilancio delle aperture serali, iniziativa che mercoledì prossimo volgerà al termine, dopo i due mesi di luglio e agosto.

“Gli associati sono rimasti molto soddisfatti e abbiamo deciso di dare continuità all’iniziativa, che è ormai diventata un punto di riferimento dello shopping estivo civitanovese – ha detto Debora Pennesi –. Inizialmente avevo proposto di cambiare il giorno della settimana e provare il venerdì, ma ormai la gente sa dei mercoledì che sono diventati un appuntamento fisso, tanti clienti che arrivano dai Comuni vicini per fare acquisti a Civitanova durante le aperture serali. E così abbiamo deciso di dare continuità all’evento, senza cambiare il giorno. Ne abbiamo parlato proprio durante una assemblea dell’associazione. C’è stato tanto movimento, ogni negozio ha proposto il suo evento, il suo spettacolo. C’è stata tanta collaborazione. L’unico neo è stata la necessità di sollecitare l’amministrazione comunale a organizzarsi per programmare tutto in anticipo. Per noi è importante programmare il prima possibile, per riuscire a organizzare tutto al meglio, chiamare gli artisti, sapere il budget che abbiamo a disposizione. Ma dopo la mia prima sollecitazione, devo dire che l’amministrazione ha subito risposto, ci è venuta incontro, collaborando in maniera preziosa alla riuscita dell’evento che, come dicevo, sarà riproposto anche il prossimo anno. Quest’anno ci sono stati pochi turisti a Civitanova. Qualcuno è venuto, certo, ma non sono stati poi così tanti. Bene, invece, la presenza di gente arrivata dai Comuni limitrofi, che è stata davvero tanta, e come al solito dall’Umbria” ha concluso Debora Pennesi.

Domani ci sarà l’ultimo appuntamento con lo shopping sotto le stelle. I negozi del centro, in occasione dell’ultimo mercoledì del mese di agosto, rimarranno aperti fino a mezzanotte. In programma anche eventi e spettacoli in giro per la città.