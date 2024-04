Una scuola per formare artigiani delle scarpe: "Questo è il cuore del distretto marchigiano"

Civitanova, 6 aprile 2024 – Nasce una scuola per formare artigiani nella manifattura calzaturiera di alta gamma per trasmettere gli standard di eccellenza del Made in Italy a figure professionali pronte all’impiego nelle aziende del sistema produttivo regionale e nazionale e nel Gruppo HModa, che ha inaugurato l’Ente Formativo Calzaturiero delle Marche nel cuore nella zona industriale di Civitanova, in via Valletta.

È un centro promosso e inaugurato ieri da Holding Moda (HModa) - controllata di Hind, società di investimenti in aziende rappresentative del Made in Italy - dall’Accademia HModa e dal calzaturificio Valmor. Il corso partirà lunedì, finanziato dalla Regione Marche attraverso il Pr Fse + 2021-2027 e patrocinato dal Comune di Civitanova, e avrà una classe di 15 partecipanti (600 ore di formazione).

È rivolto ai residenti in regione, a studenti degli istituiti tecnici e giovani in cerca di prima occupazione e a categorie vulnerabili sul mercato del lavoro. Il percorso formativo "Addetto alla produzione in serie di calzature di alta manifattura" è strutturato con teoria in aula e pratica nei laboratori dedicati e al termine verrà rilasciato l’Attestato di Qualifica (livello EQF3) di Addetto alla Produzione in Serie di Calzature e ad almeno il 51% dei diplomati sarà garantito l’inserimento nel Gruppo HModa o di altre aziende calzaturiere nelle Marche con contratto a tempo determinato o indeterminato.

Le calzature realizzate verranno donate alla Caritas e il vescovo di Fermo Rocco Pennacchio, presente alla cerimonia, ha lodato "la cultura della solidarietà e non possiamo che incoraggiare aziende e persone che si uniscono per il bene".

Un concetto ribadito da Fiorella Torresi (Valmor) che ai quindici ‘studenti’ ha consegnato il grembiule come simbolo dell’inizio della loro avventura. Claudio Rovere, presidente di Hind, ha sottolineato come l’obiettvo dell’Ente Formativo Calzaturiero "sia formare risorse specializzate nell’eccellenza manifatturiera della calzatura, patrimonio intangibile del distretto marchigiano e del Made in Italy. Per questo siamo a Civitanova, punto nevralgico del distretto calzaturiero marchigiano".

Stefano Aguzzi, assessore regionale al lavoro e alla formazione, ha parlato di "iniziativa che esalta la capacità di creare sinergie tra pubblico e privato, tra mondo delle istituzioni e delle imprese". "Investire in formazione è sicuramente una strategia vincente per dare ulteriore slancio al nostro distretto calzaturiero", ha aggiunto il sindaco Fabrizio Ciarapica.