Svaligiata villa di un imprenditore. Al setaccio le immagini registrate

Civitanova, 12 novembre 2024 – Proseguono le indagini da parte degli agenti del commissariato di polizia per identificare i malviventi che hanno messo a segno un furto nella villa di un imprenditore civitanovese. Al vaglio degli agenti ci sono i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nelle abitazioni vicine a quella colpita. Immagini che potrebbero avere immortalato elementi utili alle indagini e per questo saranno passate al setaccio.

I ladri sarebbero passati dai campi che circondano la villa in campagna, nella zona di Civitanova Alta, e avrebbero poi scavalcato una recinzione. Si sono messi in azione sabato sera. Questi alcuni degli elementi emersi dalla ricostruzione svolta dalla polizia. Era presente anche la scientifica, sul posto, per il sopralluogo di rito, avvenuto subito dopo la segnalazione da parte dei proprietari di casa che, al loro rientro, hanno trovato la villa svaligiata.

I malviventi, approfittando del fatto che in casa non ci fosse nessuno e sapendo di poter agire indisturbati, avevano fatto sparire gioielli in oro, soldi in contanti e diversi orologi di valore che si trovavano custoditi in casa. Ingente il bottino che, secondo una prima stima, sarebbe di circa 80 mila euro, considerato il valore degli orologi rubati oltre agli altri preziosi che erano in casa. Cresce la preoccupazione per gli episodi di furti in abitazione avvenuti nelle ultime settimane, nei vari quartieri della città. Venerdì della settimana appena passata era stata svaligiata una abitazione in via De Amicis, nel quartiere di San Marone, all’ora di cena. Qualche giorno prima, colpo in una abitazione in zona Villa Eugenia.