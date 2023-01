Quali sono le città con più ore di sole? Lo svela una classifica: Forlì è la più calda

Bologna, 24 gennaio 2023 – In questi giorni di maltempo, ci pensa una classifica sulle città italiane con più ore di sole a rischiarare l’atmosfera uggiosa. Holidu, portale di prenotazione di case e soggiorni vacanza tra i più famosi in Europa, ha stilato una lista delle principali 50 località italiane dove è possibile godere del maggior numero di ore di sole, indicando anche temperatura e costo medio delle case vacanze.

E sebbene il podio sia tutto siciliano (come era prevedibile), non mancano nella lista città dell’Emilia Romagna, delle Marche e del Veneto.

Le 50 città italiane con più sole

Forlì a sorpresa è la città più calda

Inaspettata nella top 5 della classifica delle città italiana con temperatura media più alta, Forlì ha sorpreso tutti aggiudicandosi il primo posto sul podio. Stando alla raccolta dati di Holidu, infatti, Forlì presenta una temperatura media di 20,26 gradi, battendo di pochissimo Catania e di circa mezzo grado Siracusa con 18,58 gradi. Seguono Genova e Taranto. La classifica vede nelle ultime 3 posizioni Trento con 9,32 gradi, Bolzano con 7,64 gradi nonostante l'alto numero di ore di sole. Chiude nuovamente Aosta con soli 1,88 gradi. Potenza è la città più fredda al sud tra quelle analizzate con soli 14,55 gradi.

Venezia tra le città più care per le case vacanze

Tra le città più care ci sono 1°Venezia e 2° Firenze con prezzo medio per una casa vacanze rispettivamente di 160 e 144 euro. A sorpresa al terzo posto Bolzano con 137 euro, un euro in più di Verona e Milano, mentre Roma è sesta con 130. Le 3 città più economiche sono Campobasso con 67 euro, un euro in più di Giugliano in Campania fino ad arrivare a Foggia che, con i suoi 60 risulta essere la città meno costosa tra quelle analizzate.

Città più soleggiate in Emilia Romagna, Marche e Veneto

Se l’Emilia Romagna conquista la classifica per la temperatura media e il Veneto per il costo di una vacanza, nessuna di queste città conquista il podio nella top 10 della classifica delle città d’Italia con più ore di sole. Tuttavia, stando alle stime, le città dell’Emilia Romagna, Marche e Veneto conquistano il cuore della classifica con diverse città.

Aprono le danze le Marche che conquistano un bel 25esimo posto con Ancona. Nella città marchigiana, infatti, si totalizzano 321,39 ore di sole medie al mese. Segue la 27esima Verona, che colloca il Veneto nelle 50 città italiane con più soleggiate: 319,58 ore di sole medie al mese.

È il turno dell’Emilia Romagna: 28esima Ferrara, con 319,08 ore di sole e temperatura di 16,56 gradi, e 29esima Rimini, con 317,26 ore di sole medie al mese e 16,59 gradi. A seguire la 30esima Venezia, che totalizza 316,86 ore di sole con temperatura media di 15,98 gradi.

Prosegue la classifica verso. C’è poi la Ravenna 33esima con 315,95 ore di sole, Vicenza 34esima con 315,18 e 35esima Parma con 314,66 ore. 37esima Padova con 313,70 ore solari e 40esima Modena e 41esima Reggio Emilia con una media rispettivamente di 312,56 e 312,56 ore di sole. La vicinissima Piacenza è 43esima con 310,42 ore di sole.

Concludono la classifica Bologna 48esima con 298,08 ore in media al mese di sole e 49esima Forlì, con 297,23 ore di sole.

Città italiane con più ore di sole: classifica completa

Domina questa speciale classifica la Sicilia: a risultare la principale città italiana col maggior numero di ore di sole è, infatti, Siracusa con 346,83 che precede di pochissimi decimali Catania con 346,78. Seguono entrambe con 344,52 le città ai due lati dello Stretto tra Sicilia e Calabria, con Messina che precede Reggio Calabria solo in virtù della metodologia che a parità di ore di sole dà la precedenza alla città più popolosa.

Al quinto posto, prima città settentrionale della graduatoria, invece si piazza Genova, a dimostrazione del fatto che la Liguria, con il suo clima mite, non è da meno rispetto a molte località del mezzogiorno, con ben 344,03 ore di sole medie mensili.

Nelle successive posizioni a completare la top 10 ci sono Cagliari, Taranto e Palermo. Che essere al nord non significhi necessariamente avere poco sole è confermato dalla presenza di Bolzano al nono posto: con ben 337,87 ore di sole medie mensili, la città del Trentino-Alto Adige la seconda città del nord Italia in classifica precedendo moltissime località meridionali. Trento è 22ma con 328,02 ore di sole.

Roma si attesta ad un ottimo 14mo posto con 335,48 ore di sole, precedendo di circa due ore Napoli al 15mo. Bari 17ma con 332 ore precedendo di due posizioni Torino che con 331,32 ore si attesta al 19mo posto. Milano in fondo alla classifica che con 313,39 ore si attesta, infatti, al 39mo posto. Ancora più in basso, Firenze addirittura 42ma.

Se Campobasso è tra le non settentrionali la città più in basso con 313,75 ore e al 36mo posto, la bottom 5 vede Udine con 304 ore davanti a Trieste con 302. Bologna sfonda il limite al ribasso delle 300 ore con 298, un'ora in più di Forlì. Chiude la graduatoria Aosta: nel capoluogo della Val d'Aosta le ore di sole medie mensili sono solamente 248, ben 48 in meno della penultima città, e addirittura 98 in meno di Siracusa che guida questa speciale classifica.