Mezze dosi ma doppio gusto, ecco la crema buona e leggera di Carnevale

Crema golosa ma leggera

Pesaro 31 gennaio 2023 – Crema con mezze dosi, dunque meno calorica e più leggera, ma con doppio gusto (di crema e di limone). Eccola qua la ricetta con cui potete aggirare i rischi grassi del carnevale, senza rinunciare al piacere di un dolce assaggio. Procuratevi un litro di latte e fatelo scaldare assieme a quattro o cinque bucce di limone biologico con buccia edibile.

Contemporaneamente versate in una pentola due o tre cucchiai di farina (invece dei quattro o cinque previsti dalla ricetta pasticcera) e tre, quattro cucchiai di zucchero (invece di otto). A questo punto rompete tre o quattro uova (invece di sei) conservando però solo il tuorlo che utilizzerete fra poco. Quindi accendete il fornello con la pentola contenente farina e zucchero e iniziate a versare il latte che nel frattempo avrete cominciato a scaldare al fornello. Lavorate mescolando in senso orario con un frustino e, con un intervallo di circa trenta secondi-un minuto, versate un tuorlo d’uovo alternandolo a un lungo sorso di latte fino a quando questo sarà interamente versato nella pentola principale.

Continuate sempre a girare con il frustino fino a quando il composto non si rapprende, ovvero fino a vedere i primi bollori. A quel punto spegnete il fuoco, ma continuare a girare con il frustino per un paio di minuti ancora. Lasciate quindi riposare per circa un’ora e a quel punto scremate la crema, togliendo la patina gialla che nel frattempo si è formata in superficie e, se volete, rimuovendo anche le bucce di limone: ma potete anche lasciarle, doneranno ancora più aromaticità e freschezza a una crema leggera e gustosa, da mangiare in una tazza bagnando con un cornetto o un biscotto al cioccolato.