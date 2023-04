Pomodoro per la Ricerca tumori infantili 2023: ecco dove comprarlo

Bologna, 14 aprile 2023 – Torna nella sua quarta edizione “Il Pomodoro per la ricerca. Buono per te, buono per l’ambiente”, l’iniziativa di raccolta fondi della Fondazione Umberto Veronesi da destinare alla cura pediatrica per bambini malati di tumore.

Acquistando i pomodori in barattolo nelle diverse piazze italiane, sabato 15 e domenica 16 aprile si può sostenere la ricerca e aumentare le aspettative di vita e di guarigione dei pazienti oncologici più giovani.

Cos’è la leucemia mieloide acuta

La leucemia mieloide acuta è un tumore raro del sangue che origina nelle cellule staminali presenti nel midollo osseo e si sviluppa rapidamente diffondendosi in tutto l’organismo. Rappresenta il 20% di tutti i casi di leucemia acuta osservati in età pediatrica. La Lma è una malattia ancora non del tutto conosciuta dal punto di vista genetico e molecolare, soprattutto nelle sue forme recidive e refrattarie ai farmaci convenzionali, attualmente senza trattamenti efficaci.

Ogni anno in Italia si ammalano di cancro circa 1.400 bambini di età compresa tra 0 e 14 anni e circa 800 adolescenti tra 15 e 19 anni. Grazie agli enormi passi avanti fatti dall’oncologia pediatrica e dalla ricerca scientifica, oggi il 70% di questi tumori infantili guarisce. Nonostante questo, le neoplasie rappresentano ancora la prima causa di morte per malattia nei più piccoli, ed è per questo che Fondazione Umberto Veronesi ha deciso ormai da anni di impegnarsi attivamente per dare una speranza in più ai piccoli malati oncologici e alle loro famiglie.

La raccolta fondi

Sostenere questo progetto è fondamentale perché permetterà l’avvio della sperimentazione clinica – la prima in ambito europeo – della terapia genica con cellule CAR-Natural Killer per il trattamento della leucemia mieloide acuta recidiva o resistente alle cure convenzionali.

“La ricerca scientifica ha cambiato il destino di migliaia di piccoli pazienti, molti passi avanti sono stati fatti ma ancora oggi purtroppo non è abbastanza. Per questo Fondazione Umberto Veronesi finanzia da anni la ricerca d’eccellenza per dare una speranza concreta di guarigione ai bambini e agli adolescenti malati di tumore. Desidero ringraziare tutti i donatori che vorranno aiutarci concretamente in questa nuova edizione del progetto, i volontari che presteranno tempo ed energie alla nostra raccolta fondi e ringrazio i partner Anicav e Ricrea per essere ancora una volta al nostro fianco. Il futuro di tanti piccoli malati dipende da tutti noi”, spiega Monica Ramaioli, Direttore Generale di Fondazione Umberto Veronesi.

Perché il pomodoro

Da sempre il pomodoro rappresenta un ingrediente caratteristico nella dieta mediterranea; è un frutto con pochi zuccheri, ricco di fibre, vitamine C ed E e sali minerali, quali potassio e fosforo. Contiene molecole bioattive come i polifenoli, potenti antiossidanti, e i carotenoidi tra cui il licopene, studiato come coadiuvante nel potenziamento del sistema immunitario e nella prevenzione di alcuni tipi di tumore.

In particolare, i pomodori di Fondazione Veronesi vengono venduti in barattoli di acciaio perché riciclabili all’infinito e perché conservano le caratteristiche nutrizionali e organolettiche. La confezione contiene tre barattoli di pomodori nelle versioni pelati, polpa e pomodorini.

Dove acquistare i pomodori per la ricerca

I volontari di Fondazione Umberto Veronesi per l’intero weekend del 15 e 16 aprile saranno impegnati in più di 400 punti di distribuzione fra piazze, attività commerciali, scuole, aziende per sostenere la ricerca scientifica rivolta a trovare una cura ai tumori dei più piccoli. La donazione minima è di 10 euro.

EMILIA ROMAGNA

Bologna: IBL Banca in via Giovanni Amendola 12/a (dal 13 al 30 aprile fino ad esaurimento scorte)

Ravenna: piazzetta Luigi Einaudi (sabato 15 e domenica 16)

Ferrara: piazza Trento Trieste, di fronte Galleria Matteotti-Mc Donald’s (sabato 15 e domenica 16 aprile)

Nonantola (Modena): piazza Ilaria Alpi (sabato 15 e domenica 16)

Soliera (Modena): via Garibaldi 80 fronte Cinema Italia (sabato 15)

Parma: piazza della Steccata (sabato 15 e domenica 16)

Collecchio (Parma): piazza della Repubblica 1 (sabato 15 e domenica 16)

Noceto (Parma): piazza in via Vittorio Veneto (sabato 15 e domenica 16)

Piacenza: via XX Settembre (sabato 15 e domenica 16)

MARCHE

Ascoli Piceno: Ascoli Piceno Battente in via del Commercio 52 (domenica 16 aprile)

San Benedetto Del Tronto: nella piazza in viale Secondo Moretti (sabato 15 e domenica 16)

Fermo: SuperCoal Mercatino Simpatia in via Giuseppe Leti 24 (sabato 15) e in piazza del Popolo (domenica 16)

Jesi: piazza della Repubblica 2 (sabato 15 e domenica 16)

Il contest per la scuola

Anche quest’anno le scuole primarie e secondarie, sia di I che di II grado, del territorio nazionale potranno partecipare fino al 3 maggio 2023 al contest “A Scuola con il Pomodoro per la Ricerca” realizzando campagne di raccolta fondi aventi come protagonista le confezioni de “Il Pomodoro per la Ricerca. Buono per te, buono per l’ambiente” contribuendo al sostegno dell’oncologia pediatrica e promuovendo tematiche sulla salvaguardia del pianeta e il riciclo degli imballaggi d’acciaio.