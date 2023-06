I migliori ristoranti per TheFork in Emilia Romagna, Marche e Veneto

Bologna, 19 giugno 2023 – A pochi giorni dal solstizio d’estate, con il grande caldo in arrivo le vacanze sono nell’aria e la voglia di concedersi qualche strappo alla dieta è dietro l’angolo. Tante le mete in Italia e altrettanto i ristoranti dove gustare i piatti più amati, sia di terra che di mare. Ma quali sono i ristoranti più gettonati dagli italiani? Ecco la lista delle cucine più rinomate in Emilia Romagna, Veneto e Marche secondo la ‘Top 50’ stilata da TheFork in base alle recensioni dei clienti buongustai. Al mare, in montagna o in città, tra dehor suggestivi e terrazze, TheFork ha stilato una graduatoria dei posti più frequentati in estate per orientare i viaggiatori – ma anche chi quest’anno dovrà rinunciare a partire e si vuole concedersi una serata speciale fuori casa – alla scoperta delle gemme nascoste in vista della stagione estiva.

Estate: i top 50 ristoranti secondo gli utilizzatori di TheFork

I ristoranti più amati: ecco perché

TheFork ha stilato una lista di 50 ristoranti italiani basata sui dati della piattaforma che conta 20mila ristoranti in Italia e 20 milioni di recensioni pubblicate dalla community. ‘TheFork Top 50 Estate’ è stata stilata tenendo conto di diversi fattori: il punteggio raggiunto dai diversi locali, le recensioni con il feedback dei clienti, le prenotazioni e le visite degli internauti sulla scheda del ristorante. E, tra i criteri di valutazione, anche i volumi di clienti raggiunti dai ristoranti nel corso dei mesi estivi. Il risultato sono 50 ristoranti sparsi in tutta Italia che da soli valgono il viaggio.

L’eccellenza italiana nei piatti

“L’esperienza gastronomica è parte integrante di ogni vacanza. Storia, cultura e identità locale passano, infatti, anche attraverso il cibo. La nostra Top 50 – spiega Carlo Carollo, Country manager di TheFork Italia – mette in mostra l’eccellenza della ristorazione italiana nei posti più frequentati in estate: è una lista ricca sia in termini di qualità che varietà”. Anche se molti già sanno dove andare, che sia nella spiaggia di sempre, in montagna o verso una nuova meta tanto ambita, una volta arrivati a destinazione il dubbio è sempre quello: dove trovare il miglior equilibrio tra qualità, prezzo e location. “Vogliamo far conoscere le eccellenze italiane al maggior numero di persone possibili, rendendo l'esperienza della ristorazione accessibile e comoda da fruire”, conclude Carollo.

Emilia Romagna, Veneto e Marche: le cucine più rinomate

In attesa dell’arrivo ufficiale dell’estate 2023, che come al solito scatterà il 21 giugno, la domanda è sempre la stessa; stasera dove si va a cena? Tante le tappe da includere negli itinerari gastronomici delle vacanze 2023, dai ristoranti stellati ai locali più economici e comunque di qualità. Si va dai piatti della migliore tradizione culinaria dell’Emilia Romagna, ai migliori vini del Veneto, senza dimenticarsi delle prelibatezze marchigiane. Ecco i migliori ristoranti di queste tre regioni, secondo il pubblico di TheFork:

EMILIA ROMAGNA

Chiosco di Bacco , Poggio Torriana (Rimini, Emilia Romagna)

, Poggio Torriana (Rimini, Emilia Romagna) Massimiliano Poggi, Trebbo di Reno (Bologna, Emilia Romagna)

VENETO

Osteria Da Donato , Ponte di Piave (Treviso, Veneto)

, Ponte di Piave (Treviso, Veneto) Sestante - Osteria di mare , Venezia (Veneto)

, Venezia (Veneto) Agriturismo Terra Delle Dolomiti , Soverzene (Belluno, Veneto)

, Soverzene (Belluno, Veneto) Osteria del Guà, Lonigo (Vicenza, Veneto)

MARCHE