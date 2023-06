Alluvione 2023, la ministra Calderone: “In arrivo contributi per 3mila autonomi”

Bologna, 21 giugno 2023 - Dalla ministra del Lavoro Marina Calderone arriva una buona notizia per le popolazioni dell'Emilia Romagna e delle Marche messe in ginocchio dall'alluvione: la prossima settimana partiranno i pagamenti per i lavoratori autonomi.

"Ci sono 3.000 lavoratori autonomi - spiega Calderone - che hanno richiesto all'Inps l'indennità 'una tantum', e più di 5.000 addetti delle aziende" delle aree colpite dal maltempo. L'annuncio è stato fatto nel corso di un convegno alla Camera con i Consigli nazionali dei consulenti del lavoro e dei commercialisti.

Intanto l'Emilia Romagna è ancora senza commissario per la ricostruzione post alluvione: tra qualche giorno si saprà il nome, ma dalle ultime indiscrezioni pare che il governo non sceglierà il presidente della Regione Stefano Bonaccini, come molti auspicavano e come è nel corso naturale delle cose. Il totonomi? A Bonaccini verrebbe preferito Fabrizio Curcio, ma spuntano anche Nicola Dell’Acqua, il generale Francesco Paolo Figliuolo, l'idrologo Andrea Rinaldo, mentre sembra abbandonata l'ipotesi di Guido Bertolaso.

Tornando ai contributi per le popolazioni delle zone alluvionate, la ministra Caldetrone spiega: "Su 2 miliardi del decreto per l'alluvione in Emilia Romagna, 900 milioni sono per il lavoro con l'ammortizzatore unico emergenziale, di cui seicento per il lavoro subordinato e 300 milioni per quello autonomo, con il medesimo impatto. Abbiamo più di 3mila professionisti che hanno richiesto l'indennità una tantum e 5000 lavoratori. Il nostro impegno è, con l'Inps, che la prossima settimana partano i pagamenti".