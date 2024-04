Whatsapp down, boom di segnalazioni: “Al lavoro per risolvere il problema”

Bologna, 3 aprile 2024 – Whatsapp non funziona, è – come si dice in gergo – down.

“Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi in questo momento, stiamo lavorando per riportare le cose al 100% per tutti il più rapidamente possibile”. A scriverlo è il canale WhatsApp sul suo profilo su X dopo il down che ha interessato la chat per un'ora, dalle 20 italiane.

Migliaia di testi della messaggeria istantanea infatti sono rimasti bloccati sotto la scritta: connessione in corso. Migliaia di spunte singole (quando va bene) che indicano che le parole sono state inviate ma non sono state ricevute dal destinatario.

I problemi però non paiono essere circoscritti a Whatsapp, ma sono segnalati anche sugli altri servizi di Meta: Instagram e Facebook. Come avviene sempre in questi casi, su X è decollato rapidamente l'hashtag #whatsappdown che è in cima alla classifica delle tendenze in Italia, seguito solo da #instagramdown. Il profilo WABetaInfo, sempre informato sulle novità che riguardano l’app di messaggistica, ha fatto sapere che "WhatsApp sta avendo attualmente problemi con i server".

I problemi più segnalati riguardano di contenuti come le storie (che non si caricano) per quanto riguarda Instagram, ma anche malfunzionamenti dell’app. Su Whatsapp, invece, ci sono criticità nell’invio di messaggi, ma anche non funzionerebbero nemmeno le telefonate. Altri utenti hanno proprio problemi di connessione una volta che aprono l’app.

Si sono moltiplicate le segnalazioni anche dalla zona di Bologna e dell’Emilia Romagna. Il picco di segnalazioni degli utenti è iniziato pochi minuti prima delle 20: nei primi 30 minuti sono state oltre 76mila le segnalazioni al sito downdetector su malfunzionamenti di Whatsapp. Attualmente il servizio pare ripartito a macchia di leopardo: in Romagna si segnalano i problemi maggiori.

L'interruzione di WhatsApp arriva a poche settimane da un massiccio disservizio delle app del gruppo Meta che ha bloccato per due ore gli utenti da Facebook, Instagram, Messenger e Threads.