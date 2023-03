Ron in concerto a Bologna: live al Celebrazioni

Ron stasera in concerto a Bologna

Bologna, 9 marzo 2023 - Ron torna dal vivo con la tappa di questa sera alle 21 al teatro Celebrazioni di via Saragozza con ‘Sono un figlio Live tour’. Da sempre amante del contatto diretto con il pubblico, torna ad esibirsi dal vivo e dà ad alcuni giovani artisti che hanno collaborato al nuovo album la possibilità di condividere il palco con lui. Stasera aprirà il concerto Santoianni, che ha firmato con Ron le canzoni ‘Questo vento’ e ‘Fino a domani’.

La nuova tournée è pensata appositamente per la dimensione dei teatri, cornice ideale per dare risalto alle canzoni di questo ultimo album, con arrangiamenti essenziali che mettono in evidenza i testi, decisamente aderenti al periodo che sta attraversando. Per mettere in luce la narrazione dello spettacolo poi, Ron ha voluto avvalersi della collaborazione del regista Stefano Genovese, per dar vita ad uno show ‘confidenziale’ e intimo che non trascurerà anche i tanti successi di una lunga carriera. Sul palco con lui ci saranno Giuseppe Tassoni, Roberto Di Virgilio, Roberto Gallinelli, Matteo Di Francesco e Stefania Tasca.