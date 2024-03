Vasco Rossi Live 2024, altra data: ecco dove e quando si farà la prova generale del tour

Bibione (Venezia), 4 marzo 2024 - Vasco Rossi, raddoppia la festa a Bibione, frazione di San Michele al Tagliamento, in provincia di Venezia. Dopo averla scelta per la data zero (2 giugno), del suo tour 2024, oggi il rocker di Zocca fa sapere alla sua "combriccola" che il primo giugno nella stessa location si terrà il soundcheck aperto ai fan.

Vasco Rossi 2024, raddoppia la festa a Bibione: data zero e prova generale

"Le prenotazione per il soundcheck 2024 inizieranno tra qualche giorno”, scrive il fan club sulla pagina Facebook.

Due serate da ricordare allo stadio comunale. "La grande carovana rock’n’roll è pronta a partire! - si legge sul profilo Instagram del Komandante -. I concerti delle prove generali per il Vasco Live 2024, allo Stadio Comunale, diventano due e a Bibione si respira già quell’atmosfera di festa che solo Vasco sa creare. Oltre alla Data Zero di domenica 2 giugno - già sold out - la sera prima, sabato 1 giugno, è confermato il soundcheck, la prova generale che il Blasco Fan Club regala a tutti i suoi iscritti". Il Komandante è così pronto a fare ritorno negli Stadi, con partenza ufficiale del tour da Milano il 7 giugno - 7 sold out - per poi proseguire con i 4 appuntamenti di Bari, di cui 3 sold out. Inevitabile la gioia dei fan che aspettano con ansia l'inizio del tour 2024.

Si comincia quindi con il soundcheck e la data zero in programma il primo e 2 giugno allo stadio Comunale di Bibione, poi sette date in programma a Milano, concerti andati già tutti sold out e quattro a Bari: 7, 8, 11, 12, 15, 19, 20 giugno allo stadio San Siro; il 25, il 26, 29 e 30 giugno allo stadio San Nicola.