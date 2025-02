Vasco Rossi, data zero 2025: quando, dove e biglietti

Bologna, 11 febbraio 2025 – Vasco Rossi, il rocker di Zocca (Modena) torna a Bibione. La tanto attesa data zero Vasco Live 2025 si terrà martedì 27 maggio ancora nella località balneare veneta. Ed è già possibile pre-acquistare i biglietti grazie alla prevendita esclusiva riservata ai membri del fan club Il Blasco. La prevendita inizierà alle 12 di domani (12 febbraio) e terminerà alle 12 di venerdì (14 febbraio) sui canali online.

Conto alla rovescia per il nuovo tour di Vasco Rossi: il Komandante ha svelato la data zero, sarà a Bibione

Annuncio del ritorno di Vasco

A dare l’annuncio lo stesso Komandante sui social, su Instagram e Facebook. “Super good news!! Ripartiamo da Bibione per anteprima Vasco Live 2025: 26 maggio soundcheck per il fan club, 27 maggio data zero aperta al pubblico con biglietti in vendita sugli abituali circuiti. Febbraio 2025, pronti a partire! Live Nation Italia è lieta di annunciare che, per il secondo anno, le due date di anteprima concerto si svolgeranno allo stadio comunale di Bibione: lunedì 26 maggio la data soundcheck dedicata al Blasco fan club, martedì 27 maggio la data zero aperta al pubblico”.

Ed è stato subito boom di like.

La categoria Prato Gold è riservata ai membri del fan club e sarà venduta esclusivamente in fase di prevendita. In caso di posti non venduti in questa categoria, i biglietti saranno messi in vendita per il pubblico generale.

Date del tour 2025

31 maggio e 1 giugno - Stadio Olimpico di Torino

5 e 6 giugno - Visarno Arena a Firenze

11 e 12 giugno - Stadio Renato Dall’Ara di Bologna

16 e 17 giugno - Stadio Diego Armando Maradona a Napoli

21 e 22 giugno - Stadio San Filippo di Messina

27 e 28 giugno - Stadio Olimpico a Roma

Compleanno di Vasco Rossi

Vasco Rossi ha compiuto 73 anni venerdì scorso, il 7 febbraio e la festa di compleanno è andata in scena a Los Angeles, dove si trova questi giorni. “Grato per la valanga di affetto, brindo alla vostra salute e vi abbraccio tutti”, ha scritto condividendo i video della festa con i follower.

Vasco Rossi ha spento 73 candeline: complenno a Los Angeles

Ha pubblicato anche un video realizzato con l’intelligenza artificiale in cui ci sono tre immagini, da bambino, ragazzo e l’uomo di oggi, con la scritta: “Ma sì che sono io…73 uomini diversi!!!”. Sotto le note del suo intramontabile brano “Señorita” (live 2005) nel pezzo in cui dice: “Ma si che sono io…tre uomini diversi”.

Compleanno di Vasco Rossi: brindisi a Los Angeles

Il Blasco, autodefinitosi “provocatore”, dall’inizio della sua carriera, nel 1977, ha pubblicato 34 album, di cui 18 in studio, 11 dal vivo e 5 raccolte ufficiali, oltre a due Ep e un'opera audiovisiva; ha composto 192 canzoni, oltre ad aver scritto numerosi testi e musiche per altri interpreti. Ha venduto oltre 40 milioni di dischi.