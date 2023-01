Colf, badanti e baby sitter: a gennaio scatta l’aumento. Ecco di quanto

Bologna, 16 gennaio 2022 – Nessun accordo raggiunto sull'adeguamento retributivo spettante a colf, badanti e baby sitter. "I sindacati, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federcolf non hanno voluto accettare la proposta avanzata dalle associazioni datoriali rappresentate dalla Fidaldo di scaglionare gli aumenti dovuti nel corso dell'anno", si legge in una nota della Federazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico (composta dalle associazioni Nuova Collaborazione, Assindatcolf, Adlc e Adldal) al termine della riunione della Commissione Nazionale per l'aggiornamento retributivo. La colf ha chiesto aiuto ai carabinieri (Foto d'archivio) "Il Ccnl domestico - prosegue la Fidaldo - prevede, infatti (art. 38), che in caso di mancato accordo tra le parti, come avvenuto oggi, scatti l'adeguamento all'80% dell'indice Istat per quando concerne le retribuzioni minime che da gennaio aumenteranno quindi del 9,2%, e al 100% per le indennità di vitto e alloggio, ovvero dell'11,5%". Due milioni di colf e badanti: la metà irregolari Il dato emerge dal Rapporto annuale sul lavoro domestico realizzato da Domina (Associazione nazionale famiglie datori di lavoro domestico) con il supporto tecnico dell'Ufficio Ilo per l'Italia e San Marino e con la collaborazione delle parti sociali. "Nonostante l'emersione avviata nel 2020, il settore domestico è nettamente al comando della triste classifica dei settori per tasso di...