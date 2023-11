Caro parcheggi, scelte a confronto

Oggi parliamo di parcheggi. Del caro parcheggi. E purtroppo ci tocca parlar male di Bologna, città splendida, lo sappiamo tutti, ma che sta diventando sempre più complicata: o comunque difficile da vivere. Se vogliamo andare in centro in auto, oltre a dribblare i trappoloni della Ztl, quanto spendiamo per lasciare la macchina possibilmente non a 3 km di distanza da via Indipendenza, Rizzoli, Ugo Bassi o Santo Stefano?

Un po' tutti conoscono il parcheggio di piazza VIII agosto, 500 metri neanche da piazza Maggiore, il più grande della zona. Ecco, se vai lì il costo è di 3,20 euro all'ora per le prime 3 ore, poi si abbassa leggermente. E comunque sfiori i 20 euro se ti fermi otto ore. Puoi fare l'abbonamento giornaliero e spendi 24 euro: una volta ci andavi in due a mangiare una pizza con quella cifra. Tutti i prezzi, a Bologna, sono pressapoco questi.

L'altro giorno mi è capitato di passare da Ravenna e lì c'è (esempio) il parcheggio Giustiniano, da tutti conosciuto come parcheggio di San Vitale, centinaia di posti: si pagano 3 euro per tutto il giorno. Per tutto il giorno, sì. E sei a due passi dalla basilica di San Vitale e a 200 metri dalla centralissima via Cavour.

Bologna è Bologna, intendiamoci, e Ravenna non è Bologna, certo. Ma Ravenna il suo fascino ce l'ha, così come ha monumenti straordinari e turisti (tanti) provenienti da tutto il mondo. Eppure parcheggiare non è così costoso. Fra l'altro proprio ieri il Comune ha deciso che da venerdì 8 a domenica 24 dicembre tutti i parcheggi della città (tranne tre) saranno gratuiti dalle 16,30 alle 18,30. Scelta che prendono, in maniera anche più ampia, molte altre amministrazioni comunali.

Bologna no, mai. Ci saranno anche validissimi e nobili motivi ecologici, certo, ma che gli automobilisti siano considerati un po' i nemici della città ormai è un dato di fatto. A proposito, dal 1 gennaio chi viaggia a più dei 30 all'ora in tre quarti di Bologna (non solo nelle stradine del centro) è a rischio multa. Allegria.