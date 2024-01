Nel mirino i ciclisti indisciplinati

Bologna, 11 gennaio 2024 – Leggo che in una percentuale significativa degli incidenti stradali sono coinvolti ciclisti. Il Comune sbandiera il dato a sostegno della scelta ideologica, funzionale alla demonizzazione dell'auto, dell'estensione del limite dei 30 orari. Le statistiche però omettono in quanti sinistri sia stato rilevato uno scorretto comportamento dei ciclisti: mancate precedenze, violazione dei rossi semaforici, marcia contromano ecc. Con "Città 30" ogni volta che un automezzo supererà i 30 all'ora, scatterà il concorso di colpa anche con una violazione del ciclista.

Mirko Bonora

Risponde Beppe Boni

Automobilisti contro ciclisti e viceversa. Con l'imposizione dei 30 chilometri orari in città il fuoco che covava sotto la cenere si è riacceso a margine della polemica sul nuovo (e poco digerito) divieto. Ma davvero i ciclisti sono così indisciplinati? In mancanza di statistiche precise si va a sensazione. In effetti in centro storico le bici hanno abbastanza campo libero. C'è chi circola sotto i portici, chi va contromano, chi sorpassa a destra. In realtà sono una minoranza.Tutto ciò provoca incidenti? A volte si a volte no, ma certamente indispettisce gli automobilisti e chi circola in scooter soprattutto adesso che ai normali controlli si aggiunge la tagliola dei 30 all'ora, che ad occhio e croce farà farà parecchie vittime. Forse un giro di vite sui controlli ai ciclisti da parte della Polizia locale non sarebbe una cattiva idea, se non altro per una questione di par condicio. In realtà non è proprio vero che vale il "liberi tutti" per chi pedala. Già nel 2017 il Comune di Bologna, proprio in seguito a polemiche simili a quelle odierne, decise di dare una strigliata ai ciclisti. Dal 30 ottobre a metà novembre furono elevate 144 sanzioni a chi viaggiava in bici contromano (90), sotto il portico (48), per il mancato rispetto del semaforo rosso (4) o l'uso del cellulare alla guida. In poco tempo furono elevate una media di 20,6 verbali quotidiani a carico di ciclisti. E probabilmente è in arrivo un altra tornata di controlli. Professionisti del pedale meditate per evitare guai.

beppe.boni@ilcarlino.net

voce.lettori@ilcarlino.net