Guazzaloca, un sindaco tra la gente

Bologna, 28 aprile 2023 – Non abito a Bologna ma la conosco bene e la frequento per motivi di lavoro. Sono rimasto molto stupito dopo aver letto sui giornali che la giunta di sinistra (molto a sinistra) del sindaco Matteo Lepore, abbia deciso di intitolare una piazzetta a Giorgio Guazzaloca, l'unico primo cittadino non di sinistra della storia cittadina. Chissà cosa c'è dietro. Penso però che sia un giusto riconoscimento ad una persona che non veniva dalla politica militante e che ha amato la sua città da sindaco vicino alle persone.

Cesare Cassanelli

Risponde Beppe Boni

A Bologna a volte succedono cose strane. Nessuno si sarebbe mai aspettato una scelta del genere da parte di una giunta comunale spostata molto a sinistra rispetto a quelle precedenti, pur a trazione Pd. La frase più bella, più semplice e più vera l'ha pronunciata su Facebook la figlia di Giorgio Guazzaloca, Grazia, anche a nome della sorella Giulia e della mamma Egle: "Grazie a Matteo Lepore e a tutto il Comune di Bologna per questo importante riconoscimento. Potremo finalmente ritrovarti dove sei sempre stato, in mezzo ai bolognesi". L'area scelta per ricordare il primo sindaco civico è il primo tratto di via IV Novembre, compreso tra le vie Massimo D'Azeglio e de' Fusari, notoriamente conosciuto anche con il nome di 'piazzetta dell'Orologio', nel pieno centro di Bologna. Una scelta perfetta perché da queste parti Giorgio Guazzaloca passava quasi ogni mattina, si fermava per sorseggiare un caffè e leggere i giornali e conversava con commercianti e cittadini. Un sindaco tra la gente, come sottolinea la famiglia. Due battute con un negoziante, una risposta al cittadino che lo fermava per strada, un saluto a chi incontrava per caso lungo il tragitto verso Palazzo d'Accursio.

Il semaforo verde alla proposta del sindaco Matteo Lepore, in accordo con la famiglia Guazzaloca, è arrivato recentemente dalla Commissione toponomastica del Comune, idem per il nulla osta della Soprintendenza. Ora la proposta passerà al Quartiere Porto-Saragozza per la richiesta di parere poi in giunta comunale. Per il Pd è stato un avversario ostico, ma sempre leale e comunque in una dinamica di impegno totale per la sua città. Il riconoscimento di oggi lo conferma.

[email protected]

[email protected]