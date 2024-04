Rave party, l'impunità è garantita

Siamo disgustati. Nonostante le forze dell'ordine fossero state avvertite che nella zona si facesse un secondo rave party la situazione è andata avanti fuori controllo tutta l'altra notte: musica al massimo, schiamazzi, urla . Abbiamo trovato di mattina ragazzi drogati e spacciatori in azione. Perchè nessuno ha presidiato anche questo rave impedendo a centinaia di persone di arrivare? Tutto ciò succede spesso nei week end presso l'ex consorzio di Bologna. Qui ci sono diversi capannoni dismessi e non in sicurezza. Ci sono altre situazioni simili come il Rave, fallito, alla caserma Stamoto, occupata. Perchè non si interviene? Ho un video che testimonia tutto.

Sara Belloni

Risponde Beppe Boni

Il problema c'è e non è risolto. O da una parte o dall'altra le occupazioni abusive con rave o simil rave si alternano nelle zone della città semi abbandonate o comunque più idonee per questi ingombranti raduni. E non si riesce a dare uno stop Perchè? Una delle risposte sta nel fatto che alla tribù dei partecipanti fuorilegge di solito non succede mai nulla. Vengono identificati, segnalati, schedati a centinaia come è successo l'altro giorno alla caserma Stamoto. Poi che succede? Nulla o quasi. Non c'è notizia dell'esistenza di maxi processi con maxi condanne. E se non si rischia nulla ovviamente i rave abusivi si ripetono. L'altra notte la questura ha dovuto mettere in campo un centinaio di uomini del reparto mobile e non solo e perfino un elicottero per limitare il raduno. Un impegno enorme, una spesa consistente eppure 250 persone (identificate) hanno occupato per tre giorni l'ex caserma con musica, schiamazzi, urla, botti. Come ha scritto anche il bravo Gilberto Dondi su queste pagine, Bologna è stanca di subire queste scelleratezze. C'è anche il decreto anti rave del governo che inasprisce le pene per organizzatori e frequentatori di queste demenziali feste. E allora applichiamolo. E se è vero che ci sono altre situazioni simili come succede all'ex consorzio si intervenga. Se non si mette fine all'impunità garantita saremo sempre daccapo.

