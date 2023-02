San Valentino 2023, i castelli degli innamorati in Emilia Romagna e le iniziative in programma

Il castello di Montechiarugolo (Pr), tra le destinazioni da visitare per San Valentino

Bologna, 13 febbraio 2023 – Un brindisi con visita notturna in un maniero, una cena a lume di candela, ma anche giochi di ruolo per appassionanti sfide a coppie ed escursioni a piedi in borghi e fortezze: San Valentino, ricorrenza dell'amore e degli innamorati, può essere un’ottima occasione per un’uscita di coppia nella magia dei castelli emiliano-romagnoli. A partire dai castelli del Ducato, il circuito di 38 manieri e 50 luoghi d’arte tra le province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. Ecco, allora, qualche idea originale per festeggiare il giorno degli innamorati all’insegna del più squisito romanticismo.

Piacenza

Al castello di Rivalta (Pc), circondato da un meraviglioso borgo, martedì 14 febbraio è possibile trascorrere una notte indimenticabile, con cena a lume di candela unita e una sosta relax nella suggestiva Spa, al relais hotel Torre San Martino, situato ai piedi della val Trebbia, con suite e camere con vasca idromassaggio.

Al Castello di Gropparello (Pc) è in programma la visita guidata ‘Amori e guerre all’ombra delle mura merlate per San Valentino’ martedì 14 febbraio ore 11:30, 15:30 e 19:30. Nulla è più romantico di un castello: la visita guidata tocca il cuore di questo argomento e affronta la storia del castello con un focus particolare sull'amore, dal linguaggio del corteggiamento alla fedeltà. Si parlerà di grandi Amori, come quello tra Rosania Fulgosio e Lancillotto Anguissola. Le antiche mura hanno sempre fatto scudo agli amori. Il biglietto comprende: visita guidata storica del castello, compresi camminamenti di ronda che entrano nella parte più alta delle Gole del Vezzeno. Sono visitabili le sale nobili, il mastio con la terrazza a livello dei merli, le antiche cucine e la sala dei giochi antichi dove è ospite anche parte della collezione di strumenti musicali.

Parma

‘San Valentino X-Scape’ in salsa mistero, cultura e storia: a Parma il 14 febbraio arriva il gioco X-Scape Experience on the Road, un percorso divertente in una delle città d'arte più eleganti e affascinanti d'Italia, Parma, già capitale della cultura italiana. Sarà possibile scoprire i segreti della sua storia viaggiando a piedi attraverso le vie della ‘petite capitale’ e giocando a X-scape cultura on the road. La proposta, curata dall’associazione Castelli del Ducato con il tour operator Food Valley travel di Parma, intende sensibilizzare alla bellezza, alla tutela e al rispetto del patrimonio culturale, storico-artistico e architettonico. Il percorso con indizi e missioni da sbloccare resta top secret: inizia però da piazza Duomo, con il suo magnifico Battistero in marmo rosa. La trama è ispirata al suggestivo mondo antico di palazzi d'epoca, corti antiche, intrighi: un complotto è in atto e una nobile famiglia cela molti segreti. Tutto ha avuto inizio con un omicidio.



Martedì 14 febbraio, alle 15.00 oppure alle 18.30, con l’iniziativa ‘Un Castello per due’ (le coppie entrano pagando un solo biglietto d’ingresso), il castello di Tabiano, sulle colline di Parma, accoglie gli ospiti alla scoperta delle sue antiche mura e degli incantevoli saloni, accompagnando la visita con un aperitivo. La visita guidata avrà durata di circa 1 ora 30 minuti, il gruppo inizierà ammirando i giardini del Castello, proseguendo sulle terrazze panoramiche per entrare nei saloni affrescati dell’ala di rappresentanza, fra i quali la sala da ballo, la sala della caccia e la biblioteca. Tra il calore del camino scoppiettante nella sala della caccia e gli ottocenteschi stucchi e affreschi, si potrà gustare un aperitivo ricco di sapori locali. L’iniziativa ‘Un castello per due’ riguarda anche altri due magnifici castelli dell’antico ducato di Parma e Piacenza: Castell'Arquato (Pc), martedì 14 alle ore 10, 12.30, 14, 16.30; e la reggia di Colorno (Pr), detta anche ‘la Versailles italiana’ (martedì 14 alle 17).