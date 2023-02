San Valentino 2023 a Ferrara: si accendono le luminarie a cuore

Cuori luminosi in piazza per San Valentino

Ferrara, 11 febbraio 2023 – Si accendono le luci di San Valentino nel cuore di Ferrara. L'area tra il listone, corso Martiri della Libertà e il volto del cavallo, tra piazza del Municipio e piazza della Cattedrale, si è illuminata per la prima volta con cuori e installazioni tematiche luminose (a led di ultima generazione per il massimo risparmio energetico) previste per circa dieci giorni (con autospegnimento a tarda notte).

Sul listone, inoltre, una scintillante 'panchina dell'amore' accoglierà gli innamorati e chiunque voglia sceglierla come cornice di selfie e foto ricordo.



“Celebriamo un momento sentito con nuove installazioni, a basso consumo energetico, nel contesto di tante iniziative che la città ospiterà in un febbraio ricchissimo: prima San Valentino, poi, dal 16 al 19, Art &Ciocc. Sotto il profilo storico per San Valentino abbiamo anche stabilito contatti con Milano, che in Pinacoteca Ambrosiana espone la celebre ciocca di capelli di Lucrezia Borgia, per la riscoperta della nota storia di amore che la legò a Pietro Bembo. Storia d'amore narrata anche nel film di prossima uscita ‘Lu’ Duchessa d’Este. Fama e infamie di Lucrezia Borgia', girato proprio a Ferrara", dice il sindaco Alan Fabbri.



Gli addobbi riempiono di cuori luminosi i tre assi cittadini in un contesto ampio di proposte - chiamate 'Ferrara in love' - pensate per celebrare la ricorrenza del 14 febbraio. E proprio il 14 febbraio si attende anche l'uscita del film di Alessandro Siani, 'Tramite Amicizia', che ha visto la prima nazionale, sabato scorso, proprio a Ferrara, alla presenza del regista e di Max Tortora.