Studio Ghibli, i film al cinema con ‘Un mondo di sogni animati’: dove vederli in Emilia Romagna

Bologna, 12 luglio 2023 – Mentre in Giappone i fan sono in forte attesa per ‘How do you live, ultima opera del maestro Hayao Miyazaki, in Italia continua la rassegna ‘Un mondo di sogni animati’ che porta alcuni film dello Studio Ghibli nei cinema italiani e si unisce alle tante proposte cinematografiche di quest’estate a Bologna e in Regione.

Film adatti a qualunque età in grado di divertire i bambini e affascinare gli adulti, sono diversi i cinema dell’Emilia Romagna in cui è possibile andare a vederli e scoprire i film d’animazione giapponesi.

La programmazione completa

Questa sera, 12 luglio, è l’ultima occasione per vedere la piccola Ponyo sul grande schermo in ‘Ponyo sulla scogliera’, poi si passa subito a ‘Kiki- Consegne a domicilio’, in sala dal 13 al 19 luglio, che ha come protagonisti la buffa streghetta Kiki e il suo gatto nero Jiji.

Dal 27 luglio al 2 agosto sarà invece il turno de ‘Laputa- il castello nel cielo’, affascinante lavoro del 1986 sul rispetto per la natura, la condanna alle armi e la fiducia nell’amore e amicizia.

Immancabile è poi il film simbolo dello studio: ‘Il mio vicino Totoro’, che quest’anno festeggia i 35 anni in Giappone e sarà nelle sale italiane dal 10 al 16 agosto.

Dal 24 al 30 agosto ci sarà invece il lungometraggio che chiude questa meravigliosa rassegna: ‘Si alza il vento’, ultimo capolavoro prodotto da Miyazaki nel 2013 e candidato al premio Oscar come miglior film d’animazione. Un film, forse l’unico dello studio più adatto a un pubblico adulto, che affronta un amore incondizionato per gli aeroplani come mezzo che permette all’uomo di volare e offre il punto di vista del Giappone durante la Seconda guerra mondiale.

I cinema in Emilia Romagna

A partecipare all’iniziativa sono sicuramente tutti i cinema della linea Uci-cinemas e The space presenti nella regione. Di Uci-cinemas ci sono quelli a Casalecchio di Reno, Ferrara, Reggio Emilia, Piacenza e Savignano sul Rubicone. I The space della zona invece sono quelli a Bologna e Parma.

Le altre sale che aderiscono all’iniziativa sono il Raffaello e il Victoria multiplex a Modena, il Cinedream multiplex a Faenza, l’Eliseo a Cesena, il Cinemacity a Ravenna e il Multiplex Giometti a Riccione e a Rimini.