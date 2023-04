Treno di Dante, si parte: orari, prezzi e tappe 2023

Bologna, 13 aprile 2023 – Tutto pronto per la prossima partenza. Il Treno di Dante (VIDEO) riaccende i motori sabato 15 aprile per le prime corse. Ogni fine settimana fino al 14 maggio sarà possibile salire a bordo dello storico treno Centoporte – messo a disposizione dalla Fondazione FS italiane – e attraversare l’Appennino, ripercorrendo il tragitto di Dante Alighieri durante il suo esilio in Romagna.

Che cos’è il Treno di Dante

Il progetto è finanziato dalla Regione Emilia Romagna e sviluppato da Apt Servizi Emilia Romagna, Toscana Promozione Turistica ed organizzato dalla società Il Treno di Dante.

L’iniziativa consente ai viaggiatori un itinerario unico, che ripercorre il tragitto storico compiuto da Dante Alighieri durante il suo esilio in Romagna. Il tutto a bordo di un treno storico costruito più di un secolo fa e su una tratta ferroviaria inaugurata nel 1893.

Il treno cosiddetto "100 Porte" è stato infatti uno dei simboli della locomozione ferroviaria italiana, caratterizzato da interni interamente in legno che contribuiscono a creare quel senso di eterno che si respira appena si sale a bordo. Oggi i viaggiatori, grazie a questa iniziativa, possono ripercorrere questa storica tratta ferroviaria che già nell’Ottocento collegava il Tirreno con l'Adriatico e la Fortezza Medicea con i grandiosi mosaici di Sant’Apollinare.

Oggi la ferrovia che collega Faenza a Firenze viene considerata un gioiello turistico di grande eccellenza per chi cerca un'esperienza ricca di storia, immersa in un paesaggio che a tratti sembra essere rimasto tale e quale al tempo di Dante, tra lande e campagne.

Inutile, infatti, raccontare lo splendore di questo paesaggio senza tempo: natura incontaminata, antichi borghi, colline appenniniche, vigneti, distese di ulivi, case coloniche, boschi selvaggi e mulattiere. Ad arricchire l’itinerario percorso dal Treno di Dante – che tocca sei comuni tra Toscana ed Emilia Romagna – il paesaggio circostante del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

Date e orari

Dal weekend del 15 aprile tutti i fine settimana fino al 14 maggio, con due corse speciali il 25 aprile e il 1 maggio.

Si parte da Firenze alle 8.50 e si arriva a Ravenna alle 13.51, lungo un originale percorso che coniuga cultura, artigianato, enogastronomica tipica e slow tourism, con una sosta prolungata di 1 ora e mezza il sabato a Faenza e la domenica a Brisighella.

Corse che poi riprenderanno dopo la pausa estiva, dal 2 settembre al 1 novembre. In occasione del “ponte” del 2, 3 e 4 giugno, invece, prenderà vita la crociera delle Città d’Arte: 3 giorni a alla scoperta di Firenze, Brisighella, Ravenna, Ferrara e Bologna.

Le tappe

Il programma del viaggio giornaliero parte da Firenze, la città dove Dante è nato nel 1265, e prosegue verso la prima fermata: Borgo San Lorenzo. Il treno poi continua la corsa sulle colline di Vicchio, che ha dato i natali a Giotto e Beato Angelico.

Oltrepassato Crespino del Lamone il treno prosegue e sosta a Marradi (Firenze), la cittadina celebre per la Sagra dei “marroni”, le ottime castagne a cui è dedicata una sosta speciale nelle domeniche di ottobre, per poi fare tappa a Brisighella (Ravenna), tra i Borghi più Belli d’Italia dove il 23 aprile si svolgerà la Festa della spoja lorda, mentre il 30 aprile e il 7 maggio la Sagra del Carciofo Moretto con soste dedicate.

La fermata successiva è Faenza (Ravenna), famosa in tutto il mondo per la ceramica artistica, e infine Ravenna, la città in cui il Sommo poeta completò la composizione del ciclo della Commedia e trascorse gli ultimi anni della sua vita, fino alla morte nel 1321. Qui si erge la Tomba del poeta vicino alla quale sono stati inaugurati recentemente il Museo e la Casa dedicati all’Alighieri. Il Treno rimarrà in sosta fino alle 17.54, quando ripartirà alla volta del ritorno verso il capoluogo toscano.

Nelle sue corse giornaliere, il Treno di Dante effettuerà sempre anche una sosta prolungata di 1 ora e mezza, il sabato a Faenza (15 aprile, 22 aprile, 29 aprile, 6 maggio, 13 maggio, 2 settembre, 9 settembre, 16 settembre, 23 settembre, 30 settembre, 7 ottobre, 21 ottobre) e la domenica a Brisighella (16 aprile, 23 aprile Festa della Spoja Lorda, 30 aprile e 7 maggio Sagra del Carciofo Moretto, 14 maggio, 3 settembre, 10 settembre, 17 settembre, 24 settembre, 1 ottobre) per dare modo ai viaggiatori di scoprire (o riscoprire) le due splendide località.

Servizi

Il servizio sul Treno di Dante è personalizzato e di alta qualità. Su ogni vettura è presente un’assistente di viaggio che si occupa di accompagnare i passeggeri nella loro esperienza e narrare la storia dei luoghi toccati durante l’esilio dell’Alighieri.

Inoltre, ogni passeggero ha la possibilità di visitare gratuitamente alcune delle eccellenze del patrimonio socioculturale, paesaggistico e artistico delle varie tappe, come di usufruire di convenzioni con ristoranti e trattorie selezionate presenti sul territorio.

Info e biglietti

Si possono acquistare i biglietti online su questa pagina. Il costo dei biglietti per sabato e domenica partono da 38 euro fino a 75 euro.

Per info, contattare lo 0546.70095 oppure 337.1560535. In alternativa inviare una mail all’indirizzo [email protected]